У селі під Луцьком вандали постійно руйнують пам’ятник на могилі монаха
Сьогодні, 10:49
У селі під Луцьком на цвинтарі Свято-Миколаївського жидичинського монастиря невідомі постійно руйнують пам’ятник на могилі єдиного монаха, який там похований.
Про це розповів архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря - інформує «Перший».
Кілька років тому частину нового сільського кладовища у с. Жидичин Ківерцівського району віддали під поховання монахів. Нині там усього дві могили. Одна з них – ієродиякона Даміана, друга – переселенки зі Сходу, з Макіївки Ганни Рубан, яка померла на Волині, через відсутність родини її похованням опікувався монастир.
За словами о. Костянтина Марченка, уже втретє за рік пам’ятник на могилі монаха хтось руйнує: просто збиває хреста. На розбитому пам’ятнику до опадів було видно слід ноги.
На думку намісника монастиря, така ситуація – наслідок протистояння патріархатів. Жидичинський монастир належить до УПЦ КП, нині ПЦУ.
«Навряд чи вандали будуть їхати сюди три рази. Якщо чесно, то це все оте кляте розділення. Просто людей стравлюють і все. Тут ще було видно слід ноги… Іноді думаю: знаєте мультфільм такий «Ну, постривай!»? Там був такий бегемотик... Вовк із зайцем все руйнували йому, а він відбудовував. Так ми себе часто такими бегемотиками й відчуваємо. Ну нічого. Це виховує в нас смирення. Такий собі тренінг», - каже Костянтин Марченко.
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Про це розповів архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря - інформує «Перший».
Кілька років тому частину нового сільського кладовища у с. Жидичин Ківерцівського району віддали під поховання монахів. Нині там усього дві могили. Одна з них – ієродиякона Даміана, друга – переселенки зі Сходу, з Макіївки Ганни Рубан, яка померла на Волині, через відсутність родини її похованням опікувався монастир.
За словами о. Костянтина Марченка, уже втретє за рік пам’ятник на могилі монаха хтось руйнує: просто збиває хреста. На розбитому пам’ятнику до опадів було видно слід ноги.
На думку намісника монастиря, така ситуація – наслідок протистояння патріархатів. Жидичинський монастир належить до УПЦ КП, нині ПЦУ.
«Навряд чи вандали будуть їхати сюди три рази. Якщо чесно, то це все оте кляте розділення. Просто людей стравлюють і все. Тут ще було видно слід ноги… Іноді думаю: знаєте мультфільм такий «Ну, постривай!»? Там був такий бегемотик... Вовк із зайцем все руйнували йому, а він відбудовував. Так ми себе часто такими бегемотиками й відчуваємо. Ну нічого. Це виховує в нас смирення. Такий собі тренінг», - каже Костянтин Марченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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