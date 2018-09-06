Біля багатолюдної зупинки в Нововолинську сталася «слизька» аварія: деталі. ФОТО





Автомобіль «Нyundai» рухався по головній дорозі – проспекту Перемоги, бус «Volkswagen LT» по Соборній, ліворуч від легковика,

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За словами поліцейського, який працював на місці ДТП, водій буса розповів, що загальмував перед перехрестям, та його почало “нести”. Відбулося зіткнення автомобілів.



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«Нyundai» зіткнувся з бусом, після чого машину викинуло на тротуар. Автівка в’їхала у стовп, який був розташований поруч із тумбою для оголошень.



Водій легковика розповідає, що після зіткнення зі стовпом, щоб не наїхати на людей, які стояли на зупинці, постарався виїхати на дорогу. Метрів 50 від місця зіткнення «Нyundai» зупинився.



В момент ДТП на зупинці стояли люди. «Volkswagen LT» також викинуло на тротуар.



Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який стояв на зупинці. З місця аварії до НЦМЛ забрали пасажирів Нyundai та одного з буса. Госпіталізували одну жінку.



За словами керівника Нововолинського відділення поліції Сергія Галащука, всі потерпілі зазнали легких тілесних ушкоджень.



Водії транспортних засобів пройшли медичне освідування, у стані алкогольного сп’яніння не перебували.



Додамо, що напередодні ввечері, 21-го лютого, йшов дощ, потім сніг, а вночі температура повітря впала до мінусової. У заступника директора ВУКГ Артема Авельчука поцікавилися, чи посипали вночі дороги.



“Працював навантажувач трактор, два посипачі та трактор зі щітками на тротуарах. Техніка виїхала о 2:30, коли вдарив мороз. До 6:00 всі центральні дороги були посипані”, – зазначив Авельчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 8:00 22-го лютого у Нововолинську на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Соборна трапилася ДТП. В результаті аварії постраждав пішохід, одного пасажира легковика госпіталізували. На дорозі була ожеледиця.Автомобіль «Нyundai» рухався по головній дорозі – проспекту Перемоги, бус «Volkswagen LT» по Соборній, ліворуч від легковика,- пише Буг За словами поліцейського, який працював на місці ДТП, водій буса розповів, що загальмував перед перехрестям, та його почало “нести”. Відбулося зіткнення автомобілів.«Нyundai» зіткнувся з бусом, після чого машину викинуло на тротуар. Автівка в’їхала у стовп, який був розташований поруч із тумбою для оголошень.Водій легковика розповідає, що після зіткнення зі стовпом, щоб не наїхати на людей, які стояли на зупинці, постарався виїхати на дорогу. Метрів 50 від місця зіткнення «Нyundai» зупинився.В момент ДТП на зупинці стояли люди. «Volkswagen LT» також викинуло на тротуар.Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який стояв на зупинці. З місця аварії до НЦМЛ забрали пасажирів Нyundai та одного з буса. Госпіталізували одну жінку.За словами керівника Нововолинського відділення поліції, всі потерпілі зазнали легких тілесних ушкоджень.Водії транспортних засобів пройшли медичне освідування, у стані алкогольного сп’яніння не перебували.Додамо, що напередодні ввечері, 21-го лютого, йшов дощ, потім сніг, а вночі температура повітря впала до мінусової. У заступника директора ВУКГпоцікавилися, чи посипали вночі дороги.“Працював навантажувач трактор, два посипачі та трактор зі щітками на тротуарах. Техніка виїхала о 2:30, коли вдарив мороз. До 6:00 всі центральні дороги були посипані”, – зазначив Авельчук.

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