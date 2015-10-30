У Мінсоцполітики анонсували ще одне збільшення пенсій

Андрій Рева анонсував збільшення пенсій людям, які одержували низьку зарплату за часів СРСР.



Про це Рева заявив в ефірі



"Є ті, у кого страховий стаж повний, але низькі пенсії через те, що вони в радянський час отримали досить низьку заробітну плату. Наприклад, колгоспники, працівники дошкільних закладів, вихователі, санітарки в лікарнях. У них завжди була низька зарплата. Ми зараз розробляємо механізм, як зробити так, щоб вони отримували більше, ніж це передбачено законом. За законом вони отримують те, що є, але весь додатковий ресурс ми направимо саме цим людям", – зазначив Рева.



Нагадаємо, що в Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. В уряді також уточнювали, що в березні 2019 року пенсії в Україні зростуть у середньому на 17-20%.



Віце-прем'єр Павло Розенко запевнив, що фінансовий ресурс для підвищення пенсій є.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політикианонсував збільшення пенсій людям, які одержували низьку зарплату за часів СРСР.Про це Рева заявив в ефірі "112 Україна" "Є ті, у кого страховий стаж повний, але низькі пенсії через те, що вони в радянський час отримали досить низьку заробітну плату. Наприклад, колгоспники, працівники дошкільних закладів, вихователі, санітарки в лікарнях. У них завжди була низька зарплата. Ми зараз розробляємо механізм, як зробити так, щоб вони отримували більше, ніж це передбачено законом. За законом вони отримують те, що є, але весь додатковий ресурс ми направимо саме цим людям", – зазначив Рева.Нагадаємо, що в Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. В уряді також уточнювали, що в березні 2019 року пенсії в Україні зростуть у середньому на 17-20%.Віце-прем'єр Павло Розенко запевнив, що фінансовий ресурс для підвищення пенсій є.

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