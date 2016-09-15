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Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому

Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому
Київські патрульні кинули затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть, повідомляє Нацполіція.

17 лютого патрульні приїхали на виклик і затримали чоловіка. Він поводився неадекватно і, швидше за все, перебував під дією наркотиків.

Поліцейські дізналися, що чоловік проживає у Вишгороді і вирішили відвезти його додому, але висадили на під’їзді до міста.

Вранці місцеві жителі знайшли труп.

За попереднім оглядом експерта, хлопець помер від переохолодження.

За словами патрульних, чоловік постійно намагався вийти з машини і не хотів їхати додому.

Проти копів порушили кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 9 років в’язниці.

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Теги: поліція, затриманий, переоходження
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