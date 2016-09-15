Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому





17 лютого патрульні приїхали на виклик і затримали чоловіка. Він поводився неадекватно і, швидше за все, перебував під дією наркотиків.



Поліцейські дізналися, що чоловік проживає у Вишгороді і вирішили відвезти його додому, але висадили на під’їзді до міста.



Вранці місцеві жителі знайшли труп.



За попереднім оглядом експерта, хлопець помер від переохолодження.



За словами патрульних, чоловік постійно намагався вийти з машини і не хотів їхати додому.



Проти копів порушили кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 9 років в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київські патрульні кинули затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть, повідомляє Нацполіція 17 лютого патрульні приїхали на виклик і затримали чоловіка. Він поводився неадекватно і, швидше за все, перебував під дією наркотиків.Поліцейські дізналися, що чоловік проживає у Вишгороді і вирішили відвезти його додому, але висадили на під’їзді до міста.Вранці місцеві жителі знайшли труп.За попереднім оглядом експерта, хлопець помер від переохолодження.За словами патрульних, чоловік постійно намагався вийти з машини і не хотів їхати додому.Проти копів порушили кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 9 років в’язниці.

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