Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому
Сьогодні, 04:32
Київські патрульні кинули затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть, повідомляє Нацполіція.
17 лютого патрульні приїхали на виклик і затримали чоловіка. Він поводився неадекватно і, швидше за все, перебував під дією наркотиків.
Поліцейські дізналися, що чоловік проживає у Вишгороді і вирішили відвезти його додому, але висадили на під’їзді до міста.
Вранці місцеві жителі знайшли труп.
За попереднім оглядом експерта, хлопець помер від переохолодження.
За словами патрульних, чоловік постійно намагався вийти з машини і не хотів їхати додому.
Проти копів порушили кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 9 років в’язниці.
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17 лютого патрульні приїхали на виклик і затримали чоловіка. Він поводився неадекватно і, швидше за все, перебував під дією наркотиків.
Поліцейські дізналися, що чоловік проживає у Вишгороді і вирішили відвезти його додому, але висадили на під’їзді до міста.
Вранці місцеві жителі знайшли труп.
За попереднім оглядом експерта, хлопець помер від переохолодження.
За словами патрульних, чоловік постійно намагався вийти з машини і не хотів їхати додому.
Проти копів порушили кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 9 років в’язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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