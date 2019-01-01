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23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
У православ'ї 23 лютого відзначається пам'ять святих Прохора і Харлампія.

Сьогодні 54-й день року за григоріанським календарем. До закінчення року залишилося 311 днів, - пише 24 канал.

Цього дня сонце піднімається високо над горизонтом, а морози помало відступають.

Іменини сьогодні святкують: Прохор, Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Марк, Петро.

Народні прикмети на 23 лютого

– Ясний місяць на Прохора – будуть грози.

– Прийшов Прохір – весна завітала у двір.

Що можна робити 23 лютого

1. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

2. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

Що не можна робити 23 лютого

1. Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.

2. Цього дня не можна брати у борг гроші і носити чорні речі.

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Теги: свято, прикмети, 23 лютого
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