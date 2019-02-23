У Києві авто вилетіло на зупинку та протаранило електроопору: загинула людина





Трагедія сталася у Дарницькому районі столиці, повідомляють

Водій Audi їхав на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, вилетів на зупинку та протаранив електроопору.



Пасажира легковика затисло у салоні авто, його випилювали бійці ДСНС. Проте чоловік помер у кареті швидкої.



Водій і ще один пасажир втекли з місця пригоди. Під час відпрацювання району патрульні затримали можливого водія Audi.



За іншими даними на зупинці знаходилася пенсіонерка, яку також довелося госпіталізувати.



У столичній поліції поки не прокоментували інцидент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві легковик Audi на великій швидкості вилетів на зупинку громадського транспорту та протаранив електроопору. Внаслідок ДТП загинув пасажир Audi.Трагедія сталася у Дарницькому районі столиці, повідомляють Вартові.Еспресо.

Водій Audi їхав на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, вилетів на зупинку та протаранив електроопору.Пасажира легковика затисло у салоні авто, його випилювали бійці ДСНС. Проте чоловік помер у кареті швидкої.Водій і ще один пасажир втекли з місця пригоди. Під час відпрацювання району патрульні затримали можливого водія Audi.За іншими даними на зупинці знаходилася пенсіонерка, яку також довелося госпіталізувати.У столичній поліції поки не прокоментували інцидент.

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