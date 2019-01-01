Волинянка пережила 22 «хімії», аби бути поруч з трьома своїми дітьми

Оксана Панасюк із села Горішнє Горохівського району бореться із важкою хворобою.



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Їй 33 роки, вона – найкраща дружина своєму чоловікові Богданові і неня трьом їхнім діточкам. До недавнього часу ця взірцева сім’я почувалася найщасливішою в світі, бо всі у ній втішалися найдоржчим багатством – здоров’ям та злагодою. Біда, як завжди, ввірвалася неочікувано, і вже три роки поспіль відбирає хворобою силу у берегині сімейного раю.



Молода жінка, інвалід І групи, котра після нещодавньої складної операції ледь могла перейти кімнату. Волинянка пережила вже 22 хіміотерапії, однак вірить, що підступну недугу їй допоможуть здолати Бог і рідні.



У родині є троє діток - восьмирічний Віталик і чотирирічний Миколка, а також шстикласниця Даринка. Непримітна дерев’яна хатина, в якій мешкає подружжя з діточками, дісталася їм від Оксаниних бабусі Марії і дідуся Михайла Романюків, проте сім’я у ній живе за успадкованим від рідних правилом «Хоч тісненько, зате не в образі».



Оксана - третя дитина в батьків Ніни Захарівни і Степана Михайловича, які подарували життя сімом своїм донечкам (восьме немовля народилося мертвим). Коли дівчаткові було 12 років, а мама з татом збудували неподалік новий дім, бабуся Марія і дідусь Михайло все частіше залишали маленьку біля себе, мріючи, що вона виросте і догляне їх у старості. Так і сталося. Дівчинка, яка розцвіла вродою і працьовитістю серед любові і турботи старійшин родини, дивувала всіх повагою до неї, чемністю, бажанням бути дбайливою господинею, турботливою донечкою і внучкою. Такою у свій час на Ратнівщині, батьківщині її мами, побачив юнку парубок Богдан. Не злякався, що треба буде йти в зяті в далеке від міста чуже село на периферії. Зі слів Оксани, її чоловік має настільки добру вдачу, що, мабуть, із коханою і в шалашеві почувався б, немов живе у шикарній віллі. І вона, віддячуючи своєму Богданові по-жіночному лебединою закоханістю, стала його омріяною долею.

Віталик і Даринка Панасюки в школі

– Відколи захворіла, жодного разу не дорікнув, - привітна господиня з любов’ю розповідала про надійне чоловіче плече. Тепер її золоті в домашньому господарстві жіночі руки замінили… рученята донечки Даринки. В місяці, коли тато Богдан їде за кордон, щоб заробити гроші на черговий курс лікування для дружини, дівча готує сніданки, обіди, пече хліб, доїть корову, порається біля коня, свиней, кролів… Поруч неї завжди братики. Меншенький Миколка смикає худобі в стодолі сіно, старшенький Віталик допомагає діставати з силосної ями відрами жом. Обійшовши таке чимале хазяйство спозарання, школярі миються і йдуть на уроки, Коля залишається маминим помічником. По обіді знову старанно виконує кожен свої не дитячі обов’язки. Заради того, щоб матуся одужала, щоб, як у всіх діточок, була з ними завжди і молилася за їхні доленьки, щоб голубила ніжністю і благосливила з татусем бути хорошими людьми.



– А в Різдвяні свята, як Богдан був удома, разом із малечою готував всі, які годиться, страви, спік хліб і зробив такі смачні голубці, що не кожній господині вдадуться, – втішалася турботою найрідніших Оксана Степанівна.



Метастази від пухлини пішли в легені. Місяць тому у Волинському обласному онкодиспансері Оксані Панасюк зробили вартісну операцію з гінекології, а 8 лютого їй почали вводити чергові хіміопрепарати.



На найдешевший курс хіміотерапії потрібно 5,5 тисяч гривень, а найдорожчий наразі обійшовся в 11 тисяч гривень.



За грошима для боротьби за життя своєї найріднішої їздять батьки Ніна Захарівна і Степан Михайлович, чоловік Богдан Адамович, коштами підсоблюють сестри з родинами, ними, скільки могли, завдяки ініціативі в. о. Горішненського сільського голови Людмили Кушнірук і депутатів сільської ради, допомогли односельчани. Просити в меценатів сім’я не наважується зі скромності і боязні набридати комусь своїми проблемами. Мовляв, тепер їх в усіх вистачає.



Кошти для допомоги можна перерахувати на картку Ощадбанку №5167490128709293, або за рекізитами: р/р 26208000103325, індент.код 3118114127, МФО 303398. Отримувач Панасюк Оксана Степанівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Горішнє Горохівського району бореться із важкою хворобою.Про це пише Волинь Їй 33 роки, вона – найкраща дружина своєму чоловіковіі неня трьом їхнім діточкам. До недавнього часу ця взірцева сім’я почувалася найщасливішою в світі, бо всі у ній втішалися найдоржчим багатством – здоров’ям та злагодою. Біда, як завжди, ввірвалася неочікувано, і вже три роки поспіль відбирає хворобою силу у берегині сімейного раю.Молода жінка, інвалід І групи, котра після нещодавньої складної операції ледь могла перейти кімнату. Волинянка пережила вже 22 хіміотерапії, однак вірить, що підступну недугу їй допоможуть здолати Бог і рідні.У родині є троє діток - восьмирічнийі чотирирічний, а також шстикласниця. Непримітна дерев’яна хатина, в якій мешкає подружжя з діточками, дісталася їм від Оксаниних бабусі Марії і дідуся Михайла Романюків, проте сім’я у ній живе за успадкованим від рідних правилом «Хоч тісненько, зате не в образі».Оксана - третя дитина в батьків Ніни Захарівни і Степана Михайловича, які подарували життя сімом своїм донечкам (восьме немовля народилося мертвим). Коли дівчаткові було 12 років, а мама з татом збудували неподалік новий дім, бабуся Марія і дідусь Михайло все частіше залишали маленьку біля себе, мріючи, що вона виросте і догляне їх у старості. Так і сталося. Дівчинка, яка розцвіла вродою і працьовитістю серед любові і турботи старійшин родини, дивувала всіх повагою до неї, чемністю, бажанням бути дбайливою господинею, турботливою донечкою і внучкою. Такою у свій час на Ратнівщині, батьківщині її мами, побачив юнку парубок Богдан. Не злякався, що треба буде йти в зяті в далеке від міста чуже село на периферії. Зі слів Оксани, її чоловік має настільки добру вдачу, що, мабуть, із коханою і в шалашеві почувався б, немов живе у шикарній віллі. І вона, віддячуючи своєму Богданові по-жіночному лебединою закоханістю, стала його омріяною долею.– Відколи захворіла, жодного разу не дорікнув, - привітна господиня з любов’ю розповідала про надійне чоловіче плече. Тепер її золоті в домашньому господарстві жіночі руки замінили… рученята донечки Даринки. В місяці, коли тато Богдан їде за кордон, щоб заробити гроші на черговий курс лікування для дружини, дівча готує сніданки, обіди, пече хліб, доїть корову, порається біля коня, свиней, кролів… Поруч неї завжди братики. Меншенький Миколка смикає худобі в стодолі сіно, старшенький Віталик допомагає діставати з силосної ями відрами жом. Обійшовши таке чимале хазяйство спозарання, школярі миються і йдуть на уроки, Коля залишається маминим помічником. По обіді знову старанно виконує кожен свої не дитячі обов’язки. Заради того, щоб матуся одужала, щоб, як у всіх діточок, була з ними завжди і молилася за їхні доленьки, щоб голубила ніжністю і благосливила з татусем бути хорошими людьми.– А в Різдвяні свята, як Богдан був удома, разом із малечою готував всі, які годиться, страви, спік хліб і зробив такі смачні голубці, що не кожній господині вдадуться, – втішалася турботою найрідніших Оксана Степанівна.Метастази від пухлини пішли в легені. Місяць тому у Волинському обласному онкодиспансері Оксані Панасюк зробили вартісну операцію з гінекології, а 8 лютого їй почали вводити чергові хіміопрепарати.На найдешевший курс хіміотерапії потрібно 5,5 тисяч гривень, а найдорожчий наразі обійшовся в 11 тисяч гривень.За грошима для боротьби за життя своєї найріднішої їздять батьки Ніна Захарівна і Степан Михайлович, чоловік Богдан Адамович, коштами підсоблюють сестри з родинами, ними, скільки могли, завдяки ініціативі в. о. Горішненського сільського голови Людмили Кушнірук і депутатів сільської ради, допомогли односельчани. Просити в меценатів сім’я не наважується зі скромності і боязні набридати комусь своїми проблемами. Мовляв, тепер їх в усіх вистачає.

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