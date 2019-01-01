Громада волинського села відреклася від УПЦ (МП)





Про це пише



Як повідомили представники громади села, у неділю, 24 лютого, відбулися збори. За перехід до Православної церкви України проголосували 106 людей, ще двоє - утрималися.



Настоятель храму на збори не прийшов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бистровиця Скобелківської сільради Горохівського району громада вирішила перейти до ПЦУ.Про це пише Район.in.ua Як повідомили представники громади села, у неділю, 24 лютого, відбулися збори. За перехід до Православної церкви України проголосували 106 людей, ще двоє - утрималися.Настоятель храму на збори не прийшов.

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