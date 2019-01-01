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Громада волинського села відреклася від УПЦ (МП)

Громада волинського села відреклася від УПЦ (МП)
У селі Бистровиця Скобелківської сільради Горохівського району громада вирішила перейти до ПЦУ.

Про це пише Район.in.ua.

Як повідомили представники громади села, у неділю, 24 лютого, відбулися збори. За перехід до Православної церкви України проголосували 106 людей, ще двоє - утрималися.

Настоятель храму на збори не прийшов.

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Теги: ПЦУ, перехід
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