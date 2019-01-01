Громада волинського села відреклася від УПЦ (МП)
Сьогодні, 15:58
У селі Бистровиця Скобелківської сільради Горохівського району громада вирішила перейти до ПЦУ.
Про це пише Район.in.ua.
Як повідомили представники громади села, у неділю, 24 лютого, відбулися збори. За перехід до Православної церкви України проголосували 106 людей, ще двоє - утрималися.
Настоятель храму на збори не прийшов.
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Про це пише Район.in.ua.
Як повідомили представники громади села, у неділю, 24 лютого, відбулися збори. За перехід до Православної церкви України проголосували 106 людей, ще двоє - утрималися.
Настоятель храму на збори не прийшов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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