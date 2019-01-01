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Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ

Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ
Ще дві волинські громади вирішили долучитись до Православної церкви України.

Зокрема, у неділю, 24 лютого відбулись парафіяльні збори у селі Несвіч та селі Новостав, Луцького району.

В обох випадках громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. На жаль священики не розділяють думку громади.

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Теги: церква, громада, ПЦУ, перехід, Новостав, Несвіч
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