Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ





Зокрема, у неділю, 24 лютого відбулись парафіяльні збори у селі Несвіч та селі Новостав, Луцького району.



В обох випадках громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. На жаль священики не розділяють думку громади.

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