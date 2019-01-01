Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ
Сьогодні, 20:09
Ще дві волинські громади вирішили долучитись до Православної церкви України.
Зокрема, у неділю, 24 лютого відбулись парафіяльні збори у селі Несвіч та селі Новостав, Луцького району.
В обох випадках громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. На жаль священики не розділяють думку громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, у неділю, 24 лютого відбулись парафіяльні збори у селі Несвіч та селі Новостав, Луцького району.
В обох випадках громада прийняла рішення перейти в ПЦУ. На жаль священики не розділяють думку громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спортсмени з порушенням слуху зі всієї країни з'їхались до Луцька на чемпіонат з тхеквондо
Сьогодні, 20:41
Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ
Сьогодні, 20:09
Майже 300 автівок згоріли під час авіашоу в Індії. ВІДЕО
Сьогодні, 19:58