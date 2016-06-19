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На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку

На Волині п'яні дебошири спочатку переслідували, а потім домкратом побили вантажівку
У лютому минулого року нетверезий уродженець села Черче Камінь-Каширського району о пів на 12 ночі разом із нетверезим товаришем та водієм автомобіля «Фольксваген Пасат» вирішили по хуліганити на трасі.

На дорозі між селами Черче та Бузаки вони помітили вантажівку, - пише «Конкурент».

Друзям закортіло «перевірити» вантаж цієї автівки. Вони обігнали вантажівку й вийшли на проїжджу частину, щоб зупинити машину. Водій автомобіля «MАН» злякався за своє життя та об’їхав їх по зустрічній смузі.

Після цього розбишаки ще раз наздогнали вантажівку, а водій «Фольксвагена» почав притискати «MАН» до узбіччя, при цьому пошкодив бампер та ліву фару.

Приблизно через годину водій вантажівки доїхав до АЗС у селі Лучичі і викликав поліцію. Хулігани ж почали шарпати водія, а домкратом та пляшками бити скло у кабіні, а також дзеркала і лампи. «Набили» майже на 34 тисячі гривень.

Як повідомив , справу щодо хуліганів розглянув Ратнівський районний суд. Організатори «розваги» суд дав 1 рік умовно. Усі збитки завдані потерпілому відшкодовано повністю.

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Теги: суд, вантажівка, переслідування
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