«Луцьк перетворився на Лас-Вегас»: депутат пропонує боротися з гральним бізнесом у місті

Депутат Луцької міської радивніс на розгляд обранців громади проект рішення щодо протидії гральному бізнесу у місті.Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Андрій Покровський нагадав, що днями у деяких ЗМІ на нього звели наклепи, мовляв, він займається гральним бізнесом.«У місті має бути господар, хтось має брати на себе відповідальність. Луцьк перетворився на Лас-Вегас. Тут відкриваються незрозумілі заклади. Влада розвела бардак, а мене звинувачує у «кришуванні». Я не можу цього робити, бо я опозиційний депутат і не маю доступу до влади», - наголосив він. Відтак, обранець громади вніс проект рішення, щоб навести лад із гральним бізнесом у місті.«Ми зможемо зробити висновки, хто його «кришує», а хто хоче подолати», - зазначив Покровський.Депутатнагадав, що двічі звітувався начальник Луцького відділення поліціїщодо цього питання. Однак у Луцьку з гральним бізнесом борються вибірково, каже депутат. До того ж, перевіряють не «Спорт лото».У проекті рішення йдеться про те, що гральні заклади перевірятиме муніципальна варта з усіма охочими долучитися до цього процесу депутатами.«У нас в місті дає політика «попустітєльсьва», вибачте на слові. У «Директорії» є гральний заклад. Ніхто не звертає на це увагу, а тут знайшли крайнього – Покровського. Тому я цим проектом рішення хочу розв’язати руки всім охочим, аби прикрити цей бізнес», - додав Андрій Покровський.Депутатзапропонував залучити до перевірок працівників управління з питань праці і перевірити легальність працевлаштування у гральних закладах.