Волинський нардеп розказав про можливу появу «політичних туристів» на виборах





Про це він написав в своєму блозі на blogs.korrespondent.net, - пише



“Мешканці Придністров’я голосують на виборах парламенту Молдови. Дільниця, округу 47 в Криулянах відкрилася рівно в 7:00, і вже через 10 хв. її заповнили виборці. Першими в черзі за бюлетенями – мешканці Дубосарського району, що знаходиться на території невизнаної “Придністровської Молдавської Республіці”, – написав парламентар.



“Тепер, в контексті цього, уявімо вибори в Україні. Як вже зазначали експерти, окупований Донбас – це кілька мільйонів цілковито необраховуваних і неконтрольованих голосів за того, хто зможе скористатись ресурсом. Варто подбати, щоб 31 березня мінімізувати трафік до України з окупованих територій. А краще просто перекрити до 20.00 – бо ми уявлення не маємо, як окупаційна адміністрація впливатиме на «політичних туристів», і яких репресивних заходів вживатиме щодо них та їхніх родин”, – пояснив він.



“Якщо вже ми сказали «а» – варто казати і «б»: якщо ми відмовили російським спостерігачам у праві контролювати вибори в Україні – то слід унеможливити й інші засоби прямого впливу і найбільш очевидних фальсифікацій. Ми не з Місяця впали – вздовж і впоперек знаємо всі можливі технології втручання. То це знання не має пасивно лежати десь на поличці, щоб потім нарікати “Ну, ми ж казали! Ми так і знали!”, – переконаний Лапін.



Народний обранець написав про те, що в неділю, 24 лютого, на президентських виборах в Молдові, бачив, як Росія звозила автобусами підневільних мешканців незаконного (фактично, окупованого Росією) Придністров’я, щоб проголосували за проросійського Додона. Тобто, методика відпрацьована. І напевне буде застосована і з окупованим Донбасом щодо України. Навіть, якщо погодитись на доволі дискутивну тезу «там, в окупації теж українські громадяни».



“Ніхто не може гарантувати, що окупант буде коректний та турботливий щодо тих людей, як засобів фальсифікацій. Що не будуть брати в заручники дітей, хворих, старих батьків: «От скинеш фото з заповненим правильно бюлетенем – відпустимо». Що не погрожуватимуть звільненнями, експропріаціями, завезенням «на підвал». Ми знаємо, з ким маємо справу. Там не йдеться про жодну мораль”, – зауважив нардеп.



“Тому наш обов’язок продумати обмеження доступу з незаконних територіальних утворень та Криму на територію України будь-кого 31 березня, саме в якості засобу захисту наших людей від окупантів. Тобто, крім політичного аспекту (що такий підвоз голосувальників вплине на результат на користь інтересів Кремля) ми маємо зважати на суто гуманітарний аспект. Що станеться з людьми, котрих вирішить використати окупант, та з їхніми близькими. Звіз «політичних туристів» може відбуватися також через переходи і кордон з РФ. Звертаюсь до Генштабу, Головнокомандувача, РНБО прийняти рішення і перекрити всі пропускні пункти із окупованими територіями, а також кордон з Росією, на період виборів”, – наголосив Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Варто подбати, щоб 31 березня мінімізувати трафік до України з окупованих територій”, – вважає народний депутат Ігор Лапін.Про це він написав в своєму блозі на blogs.korrespondent.net, - пише ВАР “Мешканці Придністров’я голосують на виборах парламенту Молдови. Дільниця, округу 47 в Криулянах відкрилася рівно в 7:00, і вже через 10 хв. її заповнили виборці. Першими в черзі за бюлетенями – мешканці Дубосарського району, що знаходиться на території невизнаної “Придністровської Молдавської Республіці”, – написав парламентар.“Тепер, в контексті цього, уявімо вибори в Україні. Як вже зазначали експерти, окупований Донбас – це кілька мільйонів цілковито необраховуваних і неконтрольованих голосів за того, хто зможе скористатись ресурсом. Варто подбати, щоб 31 березня мінімізувати трафік до України з окупованих територій. А краще просто перекрити до 20.00 – бо ми уявлення не маємо, як окупаційна адміністрація впливатиме на «політичних туристів», і яких репресивних заходів вживатиме щодо них та їхніх родин”, – пояснив він.“Якщо вже ми сказали «а» – варто казати і «б»: якщо ми відмовили російським спостерігачам у праві контролювати вибори в Україні – то слід унеможливити й інші засоби прямого впливу і найбільш очевидних фальсифікацій. Ми не з Місяця впали – вздовж і впоперек знаємо всі можливі технології втручання. То це знання не має пасивно лежати десь на поличці, щоб потім нарікати “Ну, ми ж казали! Ми так і знали!”, – переконаний Лапін.Народний обранець написав про те, що в неділю, 24 лютого, на президентських виборах в Молдові, бачив, як Росія звозила автобусами підневільних мешканців незаконного (фактично, окупованого Росією) Придністров’я, щоб проголосували за проросійського Додона. Тобто, методика відпрацьована. І напевне буде застосована і з окупованим Донбасом щодо України. Навіть, якщо погодитись на доволі дискутивну тезу «там, в окупації теж українські громадяни».“Ніхто не може гарантувати, що окупант буде коректний та турботливий щодо тих людей, як засобів фальсифікацій. Що не будуть брати в заручники дітей, хворих, старих батьків: «От скинеш фото з заповненим правильно бюлетенем – відпустимо». Що не погрожуватимуть звільненнями, експропріаціями, завезенням «на підвал». Ми знаємо, з ким маємо справу. Там не йдеться про жодну мораль”, – зауважив нардеп.“Тому наш обов’язок продумати обмеження доступу з незаконних територіальних утворень та Криму на територію України будь-кого 31 березня, саме в якості засобу захисту наших людей від окупантів. Тобто, крім політичного аспекту (що такий підвоз голосувальників вплине на результат на користь інтересів Кремля) ми маємо зважати на суто гуманітарний аспект. Що станеться з людьми, котрих вирішить використати окупант, та з їхніми близькими. Звіз «політичних туристів» може відбуватися також через переходи і кордон з РФ. Звертаюсь до Генштабу, Головнокомандувача, РНБО прийняти рішення і перекрити всі пропускні пункти із окупованими територіями, а також кордон з Росією, на період виборів”, – наголосив Ігор Лапін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію