Маленькому волинянину, який заново вчиться дихати, потрібні кошти на реабілітацію

Ольга Роїк просить допомогти зібрати кошти на курс реабілітації для її сина.



Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя, тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її церозу, - пише



Хлопчик більше чотирьох років бореться за своє життя. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Лікарі взагалі не давали шансів на довге життя.



Ромчик заново вчився дихати, ковтати, рухатись, але він не говорить, лише зосереджений погляд свідчить про його зацікавленість.



“Нам дуже потрібні реабілітації. Вони дають позитивну динаміку. Потрібно покращити стан дитини по неврології. Для того, щоб пройти ще одну операцію у Варшаві по закриттю черевної стінки (зашити м’язи живота).Чому одразу не зашили м’язи після пересадки тому, щоб не здавлювати донорський орган. І цю операцію проводять через рік. А в нас пройшло вже 3 роки. Ця операція триває 6 годин. А стан дитини не дозволяє перенести таку довгу, важку операцію. А реабілітації і лікування дають шанс пройти цю операцію”, – поділилася жінка.



Останнє обстеження показало активність в лобній долі кори. Якої не було понад два роки. По всім прогнозам лікарів її бути не мало б. Але, вона є. Мама Оля говорить, що це диво, та вірить в одужання синочка.



Щоб продовжити рухатись далі, Ромчику потрібна реабілітація у Львові, в клініці Казявкіна. Її вартість становить 20 тисяч гривень. Чоловік Ольги постійно на заробітках, адже на лікування сина потрібні чималі кошти і зараз не можуть самостійно оплатити курс реабілітації.



Допоможемо Ромі і далі дивувати лікарів та радувати маму досягненнями. Реквізити для надання допомоги: 5168 7573 7288 5691 Роїк Ольга (мама).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Заріччя Володимир-Волинського районупросить допомогти зібрати кошти на курс реабілітації для її сина.Перші проблеми упомітили в перший місяць його життя, тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її церозу, - пише Буг Хлопчик більше чотирьох років бореться за своє життя. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Лікарі взагалі не давали шансів на довге життя.Ромчик заново вчився дихати, ковтати, рухатись, але він не говорить, лише зосереджений погляд свідчить про його зацікавленість.“Нам дуже потрібні реабілітації. Вони дають позитивну динаміку. Потрібно покращити стан дитини по неврології. Для того, щоб пройти ще одну операцію у Варшаві по закриттю черевної стінки (зашити м’язи живота).Чому одразу не зашили м’язи після пересадки тому, щоб не здавлювати донорський орган. І цю операцію проводять через рік. А в нас пройшло вже 3 роки. Ця операція триває 6 годин. А стан дитини не дозволяє перенести таку довгу, важку операцію. А реабілітації і лікування дають шанс пройти цю операцію”, – поділилася жінка.Останнє обстеження показало активність в лобній долі кори. Якої не було понад два роки. По всім прогнозам лікарів її бути не мало б. Але, вона є. Мама Оля говорить, що це диво, та вірить в одужання синочка.Щоб продовжити рухатись далі, Ромчику потрібна реабілітація у Львові, в клініці Казявкіна. Її вартість становить 20 тисяч гривень. Чоловік Ольги постійно на заробітках, адже на лікування сина потрібні чималі кошти і зараз не можуть самостійно оплатити курс реабілітації.Допоможемо Ромі і далі дивувати лікарів та радувати маму досягненнями. Реквізити для надання допомоги: 5168 7573 7288 5691 Роїк Ольга (мама).

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