Захворюваність на кір на Волині зменшилася на 40%

За даними Міністерства охорони здоров’я України, Волинь знаходиться на 7 місці по Україні (після Рівненської, Львівської, Чернівецької, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей) за кількістю хворих на кір.Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.Так, за даними закладів охорони здоров’я, з початку року в області зареєстровано 1 тис. 155 випадків кору. Захворюваність реєструється на території усієї області. Продовжують виникати спалахи в дитячих організованих колективах, закладах освіти та у побуті. За останній тиждень намітилась тенденція до зменшення числа випадків хвороби. Зареєстровано на 40% менше захворілих, ніж попереднього тижня. Їх кількість становить 119 осіб проти 196. Щоденно фіксується від 15 до 20 захворілих.Співвідношення між дорослим та дитячим населенням в структурі захворюваності – 40% та 60% відповідно. Найстаршому хворому виповнився 61 рік, наймолодшому – 6 місяців. Серед дорослих захворілих 51% – це працююче населення. Захворювання зареєстровано серед 3 медиків, 7 працівників освіти, та працівників сфери обслуговування (6 осіб). Найвищі показники захворюваності у віковій групі від 5 до 9 років. Це діти, котрі або не щеплені взагалі, або вчасно не отримали другу дозу КПК.Кількість захворілих, що потребувала стаціонарного лікування зменшилася на 44%, 47 осіб проти 84 попереднього тижня. Госпіталізовано 40% від загального числа осіб, що звернулись за медичною допомогою.За останній тиждень найбільше хворих зафіксовано в м. Луцьку (30 осіб), Горохівському, Луцькому районах (по 18 осіб), Іваничівському, Ківерцівському районах (по 9 осіб), в інших районах – від 7 до 2.На контролі знаходиться виконання протиепідемічних заходів у 16 діючих спалахах кору: в Горохівському, Іваничівському та Луцькому районах (по 3 спалахи), у Ківерцівському районі, м.Володимир – Волинський та м. Луцьку (по 2 спалахи), Камінь – Каширському районі (1 спалах). 10 спалахів зафіксовано в навчально-виховних закладах, 5 – в побуті, 1 – на підприємстві.Відповідно до повноважень, лікарями-епідеміологами у всіх осередках проводиться епідеміологічне розслідування, визначення меж спалахів за місцем проживання, навчання та перебування захворілих. Встановлюються особи, котрі були в контакті з хворими, їх стан щепленості та епідеміологічний анамнез щодо кору. Крім того, вивчаються потенційні резервуари інфекції.В січні 2019 року в області проведено 5 тис. 436 щеплень проти кору, 26% із них – це позапланові щеплення, котрі здійснені за епідемічними показаннями та особам з груп ризику.Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинації. Діти й дорослі, котрі не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.Область забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії та США. Зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна в закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу.