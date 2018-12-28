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Відомий хірург з Волині врятував жінці обличчя після складної хвороби. ФОТО

Відомий хірург з Волині врятував жінці обличчя після складної хвороби. ФОТО
Хірургу з Волині Ростиславу Валіхновському вдалося врятувати обличчя жінки після складної хвороби.

Про це лікар написав на своїй сторінці у facebook.

48-річна Юлія Маєвська через нейрофіброматоз перенесла багато операцій, однак позитивного результату досягнути не вдалося. Хвороба рецидивувала

«Юлія погано бачила та мала функціонально-естетичний дефект. У Valikhnovski Surgery Institute пацієнтці було проведено: видалення новоутворення, експандерна пластика, закриття дефекту місцевими тканинами», – повідомив Валіхновський.

Довідка:
Нейрофіброматоз - це спадкове генетично детерміноване захворювання, що характеризується появою на шкірних покривах множинних пігментних плям і доброякісних пухлинних утворень, які формуються з оболонки нерва (нейрофібром).
Відомий хірург з Волині врятував жінці обличчя після складної хвороби. ФОТО

Відомий хірург з Волині врятував жінці обличчя після складної хвороби. ФОТО

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Теги: хірург, Валіхновський, обличчя, пластика, операція
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