Відомий хірург з Волині врятував жінці обличчя після складної хвороби. ФОТО

Ростиславу Валіхновському вдалося врятувати обличчя жінки після складної хвороби.



Про це лікар написав на своїй сторінці у



48-річна Юлія Маєвська через нейрофіброматоз перенесла багато операцій, однак позитивного результату досягнути не вдалося. Хвороба рецидивувала



«Юлія погано бачила та мала функціонально-естетичний дефект. У Valikhnovski Surgery Institute пацієнтці було проведено: видалення новоутворення, експандерна пластика, закриття дефекту місцевими тканинами», – повідомив Валіхновський.



Довідка:

Нейрофіброматоз - це спадкове генетично детерміноване захворювання, що характеризується появою на шкірних покривах множинних пігментних плям і доброякісних пухлинних утворень, які формуються з оболонки нерва (нейрофібром).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хірургу з Волинівдалося врятувати обличчя жінки після складної хвороби.Про це лікар написав на своїй сторінці у facebook 48-річна Юлія Маєвська через нейрофіброматоз перенесла багато операцій, однак позитивного результату досягнути не вдалося. Хвороба рецидивувала«Юлія погано бачила та мала функціонально-естетичний дефект. У Valikhnovski Surgery Institute пацієнтці було проведено: видалення новоутворення, експандерна пластика, закриття дефекту місцевими тканинами», – повідомив Валіхновський.Нейрофіброматоз - це спадкове генетично детерміноване захворювання, що характеризується появою на шкірних покривах множинних пігментних плям і доброякісних пухлинних утворень, які формуються з оболонки нерва (нейрофібром).

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