Центр Луцька перекриють через ходу вірян Московського патріархату





Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.



Так, 28 лютого відбудеться хода Волинської єпархії УПЦ (МП).



Управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України та Луцькому відділу поліції ГУ НП у Волинській області 28 лютого доручили з 10:00 організувати супровід, забезпечити громадський порядок та призупинити рух транспорту однією смугою проїжджої частини під час проходження колони учасників Хресного ходу.



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Віряни ітимуть за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту центральною частиною міста.Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар ЛуцькрадиТак, 28 лютого відбудеться хода Волинської єпархії УПЦ (МП).Управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України та Луцькому відділу поліції ГУ НП у Волинській області 28 лютого доручили з 10:00 організувати супровід, забезпечити громадський порядок та призупинити рух транспорту однією смугою проїжджої частини під час проходження колони учасників Хресного ходу.Віряни ітимуть за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.

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