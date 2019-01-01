вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Центр Луцька перекриють через ходу вірян Московського патріархату

Центр Луцька перекриють через ходу вірян Московського патріархату
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту центральною частиною міста.

Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Так, 28 лютого відбудеться хода Волинської єпархії УПЦ (МП).

Управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України та Луцькому відділу поліції ГУ НП у Волинській області 28 лютого доручили з 10:00 організувати супровід, забезпечити громадський порядок та призупинити рух транспорту однією смугою проїжджої частини під час проходження колони учасників Хресного ходу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права

Віряни ітимуть за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, МП, перекриття руху
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В автозаки і в росію
Відповісти
Овва! А не зажирно буде таке дозволяти антидержавній структурі? В нас тут що, "Волинская губєрнія" рашки?
Відповісти
невже в расєю зібрались? невже назавжди?
Відповісти
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Прикордонники зловили волинянина, який приїхав на викраденій автівці
Сьогодні, 11:38
Центр Луцька перекриють через ходу вірян Московського патріархату
Сьогодні, 11:35
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
Сьогодні, 11:30
8-річний хлопчик втопився у ставку на Львівщині
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату
25 лютий, 08:26
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
25 лютий, 03:24
Прокуратура перевірить, чи могла поліція запобігти стрілянині в Жидичині Прокуратура перевірить, чи могла поліція запобігти стрілянині в Жидичині
23 лютий, 23:34
В УПЦ МП покарали священика з Горохівщини, який вирішив перейти до нової церкви разом з громадою В УПЦ МП покарали священика з Горохівщини, який вирішив перейти до нової церкви разом з громадою
12 лютий, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З луцького зоопарку звільняються працівники
Сьогодні, 12:38
 0
У Луцьку – майже 300 домашніх насильників
Сьогодні, 12:32
 0
«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*
Сьогодні, 12:17
 0
Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні
Сьогодні, 12:10
 0
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8