Центр Луцька перекриють через ходу вірян Московського патріархату
Сьогодні, 11:35
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту центральною частиною міста.
Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Так, 28 лютого відбудеться хода Волинської єпархії УПЦ (МП).
Управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України та Луцькому відділу поліції ГУ НП у Волинській області 28 лютого доручили з 10:00 організувати супровід, забезпечити громадський порядок та призупинити рух транспорту однією смугою проїжджої частини під час проходження колони учасників Хресного ходу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права
Віряни ітимуть за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.
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Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Так, 28 лютого відбудеться хода Волинської єпархії УПЦ (МП).
Управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України та Луцькому відділу поліції ГУ НП у Волинській області 28 лютого доручили з 10:00 організувати супровід, забезпечити громадський порядок та призупинити рух транспорту однією смугою проїжджої частини під час проходження колони учасників Хресного ходу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права
Віряни ітимуть за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
В автозаки і в росію
Овва! А не зажирно буде таке дозволяти антидержавній структурі? В нас тут що, "Волинская губєрнія" рашки?
невже в расєю зібрались? невже назавжди?
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