«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*





Призовий фонд якого складає 65 тисяч.



На арені розваг «GeneratorCity», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», зустрілися топ-12 чоловічих та топ-9 жіночих клубів України.



Усіх запрошують на захоплююче баскетбольне видовище яке триватиме до 21 години.



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» сьогодні, 26 лютого, проходить 5-ий тур суперліги 3х3 з баскетболу.Призовий фонд якого складає 65 тисяч.На арені розваг «GeneratorCity», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», зустрілися топ-12 чоловічих та топ-9 жіночих клубів України.Усіх запрошують на захоплююче баскетбольне видовище яке триватиме до 21 години.Вхід вільний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію