«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*
Сьогодні, 12:17
У ТРЦ «ПортCity» сьогодні, 26 лютого, проходить 5-ий тур суперліги 3х3 з баскетболу.
Призовий фонд якого складає 65 тисяч.
На арені розваг «GeneratorCity», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», зустрілися топ-12 чоловічих та топ-9 жіночих клубів України.
Усіх запрошують на захоплююче баскетбольне видовище яке триватиме до 21 години.
Вхід вільний.
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Призовий фонд якого складає 65 тисяч.
На арені розваг «GeneratorCity», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», зустрілися топ-12 чоловічих та топ-9 жіночих клубів України.
Усіх запрошують на захоплююче баскетбольне видовище яке триватиме до 21 години.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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