вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*

«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*
У ТРЦ «ПортCity» сьогодні, 26 лютого, проходить 5-ий тур суперліги 3х3 з баскетболу.

Призовий фонд якого складає 65 тисяч.

На арені розваг «GeneratorCity», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity», зустрілися топ-12 чоловічих та топ-9 жіночих клубів України.

Усіх запрошують на захоплююче баскетбольне видовище яке триватиме до 21 години.

Вхід вільний.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: баскетбол, турнір, ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З луцького зоопарку звільняються працівники
Сьогодні, 12:38
У Луцьку – майже 300 домашніх насильників
Сьогодні, 12:32
«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*
Сьогодні, 12:17
Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні
Сьогодні, 12:10
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Завтра в «ПортCity» - великий турнір з єдиноборств Завтра в «ПортCity» - великий турнір з єдиноборств
11 березень, 2017, 08:19
У «ПортCity» відбудеться турнір з єдиноборств У «ПортCity» відбудеться турнір з єдиноборств
03 березень, 2017, 10:15
Україна візьме участь у Кубку чотирьох націй Україна візьме участь у Кубку чотирьох націй
24 серпень, 2016, 06:25
Фестиваль з баскетболу серед ветеранів «Кубок Міняйла – 2016» відбувся у Нововолинську. ФОТО Фестиваль з баскетболу серед ветеранів «Кубок Міняйла – 2016» відбувся у Нововолинську. ФОТО
28 березень, 2016, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З луцького зоопарку звільняються працівники
Сьогодні, 12:38
 0
У Луцьку – майже 300 домашніх насильників
Сьогодні, 12:32
 0
«ПортCity» запрошує на баскетбольний турнір*
Сьогодні, 12:17
 0
Як після скандалу з Maruv обиратимуть нового представника України на Євробаченні
Сьогодні, 12:10
 0
Волинянин, який на елітному джипі розчавив пішохода на Рівненщині, здався поліції. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8