Повне перезавантаження: «Протилежний Погляд» стартує в березні





Політики, провідні спецалісти і громадські діячі України і Волині говоритимуть в ефірі про події, які відбувають навколо і впливають на наше життя, - пише



Ток-шоу виходитиме у зручний час: відтепер "Протилежний Погляд" транслюватимуть щочетверга о 19:45 на "12 каналі".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий сезон суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний Погляд" стартує вже в березні на новому каналі і в новій студії.Політики, провідні спецалісти і громадські діячі України і Волині говоритимуть в ефірі про події, які відбувають навколо і впливають на наше життя, - пише Конкурент Ток-шоу виходитиме у зручний час: відтепер "Протилежний Погляд" транслюватимуть щочетверга о 19:45 на "12 каналі".

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