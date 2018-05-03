Повне перезавантаження: «Протилежний Погляд» стартує в березні
Сьогодні, 13:24
Новий сезон суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний Погляд" стартує вже в березні на новому каналі і в новій студії.
Політики, провідні спецалісти і громадські діячі України і Волині говоритимуть в ефірі про події, які відбувають навколо і впливають на наше життя, - пише Конкурент.
Ток-шоу виходитиме у зручний час: відтепер "Протилежний Погляд" транслюватимуть щочетверга о 19:45 на "12 каналі".
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Політики, провідні спецалісти і громадські діячі України і Волині говоритимуть в ефірі про події, які відбувають навколо і впливають на наше життя, - пише Конкурент.
Ток-шоу виходитиме у зручний час: відтепер "Протилежний Погляд" транслюватимуть щочетверга о 19:45 на "12 каналі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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