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Повне перезавантаження: «Протилежний Погляд» стартує в березні

Повне перезавантаження: «Протилежний Погляд» стартує в березні
Новий сезон суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний Погляд" стартує вже в березні на новому каналі і в новій студії.

Політики, провідні спецалісти і громадські діячі України і Волині говоритимуть в ефірі про події, які відбувають навколо і впливають на наше життя, - пише Конкурент.

Ток-шоу виходитиме у зручний час: відтепер "Протилежний Погляд" транслюватимуть щочетверга о 19:45 на "12 каналі".


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Теги: Протилежний Погляд LIVE, анонс, нова студія
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