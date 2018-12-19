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Литовські митники злили банду, яка на Волині займалася махінаціями з «євробляхами»

Литовські митники злили банду, яка на Волині займалася махінаціями з «євробляхами»
Через взаємодію з митними органами Литви на Волині викрили громадян, які хотіли уникнути сплати податків на майже 190 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

"На підставі офіційних даних, отриманих в одному листі від митних органів Литовської Республіки про надання адміністративної допомоги у проведенні перевірки дотримання законодавства при експорті до України транспортних засобів, викрито незаконні дії 8-ми громадян України", - йдеться у повідомленні.

Для зменшення розміру митних платежів вони подавали до оформлення неправдиві відомості про ціну придбаних у литовських компаній легкових автомобілів.

Різниці між справжньою (за декларацією експорту з Литви) та спотвореною (за декларацією імпорту в Україну) цінами договорів купівлі-продажу вживаних «RENAULT» становили від 2 тисяч до 3700 Євро. Відтак, ці громадяни під час митного оформлення автомобілів недоплатили у державний бюджет загалом 188,8 тис грн.

"Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати у повному обсязі митних платежів, караються відповідно до ст.. 485 Митного Кодексу України штрафом у розмірі 300 відсотків несплачених митних платежів. Відповідні справи про притягнення громадян до відповідальності передані волинськими митниками на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.

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Теги: бляхи, митниця
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