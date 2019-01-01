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До 8 березня «Промінь» дарує знижку на «Медовий місяць»*

До 8 березня «Промінь» дарує знижку на «Медовий місяць»*
20 березня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Медовий місяць» київського театру «Чорний квадрат».

До 8 березня комплекс вирішив подарувати знижку на квитки, щоб чоловіки могли зробити такий приємний подарунок коханим та дорогим.

Діятиме вона з 1-го по 8 березня при купівлі у касі на 1-му поверсі.

Переглянути наявність вільних місць, або ж придбати квитки вже за звичною ціною можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26

До 8 березня «Промінь» дарує знижку на «Медовий місяць»*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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