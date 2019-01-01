До 8 березня «Промінь» дарує знижку на «Медовий місяць»*





До 8 березня комплекс вирішив подарувати знижку на квитки, щоб чоловіки могли зробити такий приємний подарунок коханим та дорогим.



Діятиме вона з 1-го по 8 березня при купівлі у касі на 1-му поверсі.



Переглянути наявність вільних місць, або ж придбати квитки вже за звичною ціною можна за посиланням:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 березня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Медовий місяць» київського театру «Чорний квадрат».До 8 березня комплекс вирішив подарувати знижку на квитки, щоб чоловіки могли зробити такий приємний подарунок коханим та дорогим.Діятиме вона з 1-го по 8 березня при купівлі у касі на 1-му поверсі.Переглянути наявність вільних місць, або ж придбати квитки вже за звичною ціною можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26

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