У Луцьку зменшилася кількість членів виконкому міськради
Сьогодні, 17:30
Генеральний директор ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» Олександр Шараєв вийшов зі складу виконкому Луцької міської ради.
Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 27 лютого.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима повідомила, що Олександр Шараєв написав заяву про вихід зі складу виконкому. Депутати Луцькради затвердили зміни чисельності складу виконавчого комітету, відтепер їх кількість – 12 осіб.
Нагадаємо, що Олександр Шараєв є генеральним директором ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», членом виконавчого комітету Луцької міської ради став у 2014 році.
За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта наразі немає кандидатури, яка замінить його місце у виконкомі.
«Якщо відчуємо необхідність збільшити до 13, то запропонуємо кандидатуру», – повідомив Григорій Пустовіт
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Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 27 лютого.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима повідомила, що Олександр Шараєв написав заяву про вихід зі складу виконкому. Депутати Луцькради затвердили зміни чисельності складу виконавчого комітету, відтепер їх кількість – 12 осіб.
Нагадаємо, що Олександр Шараєв є генеральним директором ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», членом виконавчого комітету Луцької міської ради став у 2014 році.
За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта наразі немає кандидатури, яка замінить його місце у виконкомі.
«Якщо відчуємо необхідність збільшити до 13, то запропонуємо кандидатуру», – повідомив Григорій Пустовіт
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