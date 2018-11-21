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У Луцьку зменшилася кількість членів виконкому міськради

У Луцьку зменшилася кількість членів виконкому міськради
Генеральний директор ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» Олександр Шараєв вийшов зі складу виконкому Луцької міської ради.

Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 27 лютого.

Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима повідомила, що Олександр Шараєв написав заяву про вихід зі складу виконкому. Депутати Луцькради затвердили зміни чисельності складу виконавчого комітету, відтепер їх кількість – 12 осіб.

Нагадаємо, що Олександр Шараєв є генеральним директором ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», членом виконавчого комітету Луцької міської ради став у 2014 році.

За словами секретаря Луцькради Григорія Пустовіта наразі немає кандидатури, яка замінить його місце у виконкомі.

«Якщо відчуємо необхідність збільшити до 13, то запропонуємо кандидатуру», – повідомив Григорій Пустовіт

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Теги: виконком, Луцькрада
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