У Луцьку зменшилася кількість членів виконкому міськради

Генеральний директор ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» Олександр Шараєв вийшов зі складу виконкому Луцької міської ради.Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 27 лютого.Начальник відділу кадрової роботи та нагородповідомила, що Олександр Шараєв написав заяву про вихід зі складу виконкому. Депутати Луцькради затвердили зміни чисельності складу виконавчого комітету, відтепер їх кількість – 12 осіб.Нагадаємо, що Олександр Шараєв є генеральним директором ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», членом виконавчого комітету Луцької міської ради став у 2014 році.За словами секретаря Луцькрадинаразі немає кандидатури, яка замінить його місце у виконкомі.«Якщо відчуємо необхідність збільшити до 13, то запропонуємо кандидатуру», – повідомив Григорій Пустовіт