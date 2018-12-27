Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО

У Луцьку скаржаться на стан місцевих маршруток.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомивЧоловік каже, не вперше звертає увагу міських урядників на проблеми обдертих салонів маршруток, "але ніхто так і не думає вирішувати цю проблему системно"."Створюється враження, що лучани для міської влади, - це худоба, яку можна перевозити в брудних салонах, з подертими сидіннями. От сьогодні знову мав нагоду їхати на 2 маршрутках 25, які обслуговує ЛПЕ, і в обох подерті сидіння!!! Скільки ще потрібно скарг, звернень та зауважень, щоб підприємства-перевізники та управління транспорту звертали увагу на усі недоліки в роботі громадського транспорту та виправляли їх вчасно!?" - зазначив обурений чоловік.