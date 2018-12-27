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Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО

Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО
У Луцьку скаржаться на стан місцевих маршруток.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Семенюк.

Чоловік каже, не вперше звертає увагу міських урядників на проблеми обдертих салонів маршруток, "але ніхто так і не думає вирішувати цю проблему системно".

"Створюється враження, що лучани для міської влади, - це худоба, яку можна перевозити в брудних салонах, з подертими сидіннями. От сьогодні знову мав нагоду їхати на 2 маршрутках 25, які обслуговує ЛПЕ, і в обох подерті сидіння!!! Скільки ще потрібно скарг, звернень та зауважень, щоб підприємства-перевізники та управління транспорту звертали увагу на усі недоліки в роботі громадського транспорту та виправляли їх вчасно!?" - зазначив обурений чоловік.

Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО
Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО
Перевозять, як худобу: у Луцьку обурені станом маршруток. ФОТО

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Теги: маршрутки, транспорт, скарги
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Коментарі 2
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Зате "розумні зупинки" будуть. Ага. Отак стоїш на розумній зупинці блимають усілякі дисплеї і все таке , чекаєш автобус, а тут х\як - підїздить смердюче корито но колесах...
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"Створюється враження, що лучани для міської влади, - це худоба...

Це не враження, це так і є.
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