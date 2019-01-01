28 лютого на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкують день народження священник греко-католицької церкви Роман Бегей та начальник відділу експлуатації ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Василь Солоха.
День ангела 28 лютого у Євфросинії (на фото) та Онисима.
Вітаємо усіх зі святом та зичимо їм любові, радості й життєвих перемог.
Цього дня професійне свято відзначають працівники патрульно-постової служби України.
Воно затверджене наказом міністра внутрішніх справ від 16 січня 2010 року, хоч сама служба існує з 2006-го.
У цей день всім працівникам патрульно-постової служби бажаємо успіхів у їхній роботі та достатку.
Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.
Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».
Вітаємо всіх, у кого цей день свчтковий. Бажаємо нових перемог та здійснення мрій.
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День ангела 28 лютого у Євфросинії (на фото) та Онисима.
Вітаємо усіх зі святом та зичимо їм любові, радості й життєвих перемог.
Цього дня професійне свято відзначають працівники патрульно-постової служби України.
Воно затверджене наказом міністра внутрішніх справ від 16 січня 2010 року, хоч сама служба існує з 2006-го.
У цей день всім працівникам патрульно-постової служби бажаємо успіхів у їхній роботі та достатку.
Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.
Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».
Вітаємо всіх, у кого цей день свчтковий. Бажаємо нових перемог та здійснення мрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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