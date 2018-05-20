Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО
Сьогодні, 18:15
На 40-му кварталі у Луцьку зацвіли перші проліски.
Тож весна вже точно завітала у наше місто. Журналісти «Таблоїда Волині» не змогли оминути увагою цю красу.
Пропонуємо і вам поглянути та надихнутися весною та теплом.
Нагадаємо, днями у місті Рожище розквітли "вісники весни" - підсніжники.
Але ж ви пам’ятаєте, що зривати підсніжники не треба?
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Квіткова» мафія на Волині: просять не купувати у бабусь первоцвіти
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Тож весна вже точно завітала у наше місто. Журналісти «Таблоїда Волині» не змогли оминути увагою цю красу.
Пропонуємо і вам поглянути та надихнутися весною та теплом.
Нагадаємо, днями у місті Рожище розквітли "вісники весни" - підсніжники.
Але ж ви пам’ятаєте, що зривати підсніжники не треба?
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Квіткова» мафія на Волині: просять не купувати у бабусь первоцвіти
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Так підсніжники чи проліски? Якщо на українській мові, то проліски. А то виходить так, що полєз по лєстніце, а впав з драбини.
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