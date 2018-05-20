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Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО

Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО
На 40-му кварталі у Луцьку зацвіли перші проліски.

Тож весна вже точно завітала у наше місто. Журналісти «Таблоїда Волині» не змогли оминути увагою цю красу.

Пропонуємо і вам поглянути та надихнутися весною та теплом.

Нагадаємо, днями у місті Рожище розквітли "вісники весни" - підсніжники.

Але ж ви пам’ятаєте, що зривати підсніжники не треба?

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Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО
Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО
Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО
Весна на носі: у Луцьку розквітли перші підсніжники. ФОТО

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Теги: фото, квіти, весна
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Коментарі 1
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Так підсніжники чи проліски? Якщо на українській мові, то проліски. А то виходить так, що полєз по лєстніце, а впав з драбини.
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