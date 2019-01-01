Волинський суд зупинив рішення облради

Волинський окружний адміністративний суд 27 лютого виніс ухвалу на забезпечення позову Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації до Волинської обласної ради щодо незаконного зняття депутатами 17 мільйонів з фонду заробітної плати перинатального центру.Своєю ухвалою суддя заборонив Департаменту фінансів при складанні розпису обласного бюджету на 2019 рік виконувати рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 року №22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік» в частині зняття 17 мільйонів з фонду заробітної плати перинатального центру і перенаправлення цих коштів на фінансування депутатських фондів та інші витрати.Нагадаємо, 20 грудня на сесії обласної ради голова бюджетної комісіїповідомила про зміни до проекту бюджету на 2019 рік, в яких було запропоновано зняти гроші з перинатального центру та направити їх на інші потреби. Ірина Михайлівна пояснила цю бюджетну ротацію тим, що все одно в перинатальному центрі немає стільки працівників, щоб використати ці кошти, а коли штат доукомплектують новими працівниками, депутати повернуть 17 мільйонів медикам в разі, якщо за підсумками першого півріччя буде перевиконання бюджету.Голова ОДАкатегорично заперечив проти такої пропозиції, бо по-перше, право формувати проект бюджету та вносити його на розгляд депутатів відповідно до законодавства має виключно облдержадміністрація. Тому виносити на голосування проект, який самовільно відкоригували депутати – це порушення законів України.По-друге, зняття 17 мільйонів з фонду заробітної плати перинатального центру не дозволяє оголошувати конкурс на набір додаткового медичного персоналу, бо приймати людей на роботу можна лише під існуючий фонд заробітної плати. Таким чином, на думку голови ОДА, депутати фактично заблокували відкриття перинатального центру, який міг би відкрити свої двері для перших пацієнтів вже наприкінці березня.В облдержадміністрації вважають позицію депутатів як мінімум не послідовною, бо декілька років поспіль обласна рада наполягала на необхідності якнайшвидшого запуску в роботу перинатального центру, а коли вже вийшли на фінальну стадію – відкриття загальмували. Бо без набраного персоналу отримати ліцензію на роботу центру неможливо. А без грошей неможливо набрати персонал.«Я переконаний, що саботаж з відкриттям Перинатального центру, який продемонструвала депутатська більшість в обласній раді, це наслідки передвиборчої кампанії в Україні. Вони просто не хотіли, щоб Президент або Прем’єр до виборів 31 березня відкрили багатостраждальний Перинатальний центр, який будується вже багато років, і де вже обладнання, яким ніколи не користувалися, встигло застаріти. Але я пообіцяв, що ні Президент, ні я особисто не приїдемо на відкриття центру. Його не для мене чи Президента робили. Його робили для волинських мам. Їдьте на відкриття хоч всією обласною радою, везіть туди ваших політичних керівників та кандидатів в Президенти, але відкрийте його. Хай працює. Але ж ні, злякалися. Заблокували» - заявив очільник Волинської ОДА Олександр Савченко.