Автокрадії наступають: у Луцьку за дві доби «обчистили» 6 машин

Лише за останніх дві доби у Луцьку зафіксували 6 крадіжок з автомобілів.Тричі зловмисники викрадали акумулятори із припаркованих поряд з житловими будинками не обладнаних сигналізацією автівок, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Двічі крадіям вдалося розжитися автомагнітолами.А з припаркованого поблизу будинку на проспекті Соборності автомобіля марки "Ford Transit", розбивши у ньому скло, злочинці викрали не лиш автомагнітолу, але і акустичну гітару."Проте, ці злочини можна було попередити, дотримуючись простих правил:- Обладнати автомобіль протиугінними приладами.- Не залишати авто незамкненим без нагляду.- На вулиці ставити автомобіль лише в освітлених місцях.- Не залишати в авто магнітолу, відеореєстратор, техніку та інші цінні речі, а також особисті документи і готівку, навіть якщо відлучаєтеся ненадовго.Прокуратура звертається до автовласників з проханням відповідально ставитися до збереження свого майна", - закликали в прокуратурі.