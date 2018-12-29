Автокрадії наступають: у Луцьку за дві доби «обчистили» 6 машин
Сьогодні, 12:50
Лише за останніх дві доби у Луцьку зафіксували 6 крадіжок з автомобілів.
Тричі зловмисники викрадали акумулятори із припаркованих поряд з житловими будинками не обладнаних сигналізацією автівок, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Двічі крадіям вдалося розжитися автомагнітолами.
А з припаркованого поблизу будинку на проспекті Соборності автомобіля марки "Ford Transit", розбивши у ньому скло, злочинці викрали не лиш автомагнітолу, але і акустичну гітару.
"Проте, ці злочини можна було попередити, дотримуючись простих правил:
- Обладнати автомобіль протиугінними приладами.
- Не залишати авто незамкненим без нагляду.
- На вулиці ставити автомобіль лише в освітлених місцях.
- Не залишати в авто магнітолу, відеореєстратор, техніку та інші цінні речі, а також особисті документи і готівку, навіть якщо відлучаєтеся ненадовго.
Прокуратура звертається до автовласників з проханням відповідально ставитися до збереження свого майна", - закликали в прокуратурі.
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Тричі зловмисники викрадали акумулятори із припаркованих поряд з житловими будинками не обладнаних сигналізацією автівок, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Двічі крадіям вдалося розжитися автомагнітолами.
А з припаркованого поблизу будинку на проспекті Соборності автомобіля марки "Ford Transit", розбивши у ньому скло, злочинці викрали не лиш автомагнітолу, але і акустичну гітару.
"Проте, ці злочини можна було попередити, дотримуючись простих правил:
- Обладнати автомобіль протиугінними приладами.
- Не залишати авто незамкненим без нагляду.
- На вулиці ставити автомобіль лише в освітлених місцях.
- Не залишати в авто магнітолу, відеореєстратор, техніку та інші цінні речі, а також особисті документи і готівку, навіть якщо відлучаєтеся ненадовго.
Прокуратура звертається до автовласників з проханням відповідально ставитися до збереження свого майна", - закликали в прокуратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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