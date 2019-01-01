У «Промені» відкрилися нові заклади. ФОТО*

У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», відкрився заклад традиційної тайської кухні LEMONGRASS та espresso bar The Spiceroom.Обидва заклади відкрились на спільні стійці, де вже сьогодні можна смачно пообідати та випити кави.LEMONGRASS готує страви тайської кухні без адаптації до українського споживача, тому тут використовуються рецепти та інгредієнти, які відповідають тайландським смакам.У The Spiceroom гості можуть знайомитися зі смаком кавових зерен з різних куточків світу.Окрім того тут одразу можна придбати каву собі додому різних країн та виробників.