З життя пішов волинський атовець
Сьогодні, 17:20
У Харкові в госпіталі помер військовослужбовець з Волині Микола Харкевич.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
"На жаль, Волинь знову зазнала втрати. Сьогодні у Харківському госпіталі через ускладнення після грипу помер житель смт Ратне, військовослужбовець 24 бригади Микола Валерійович Харкевич. Військовий був учасником антитерористичної операції та продовжив службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. Поховають Героя днями на рідній землі у смт Ратне", - йдеться у дописі.
"Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Волинь сумує разом із вами", - пише Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
"На жаль, Волинь знову зазнала втрати. Сьогодні у Харківському госпіталі через ускладнення після грипу помер житель смт Ратне, військовослужбовець 24 бригади Микола Валерійович Харкевич. Військовий був учасником антитерористичної операції та продовжив службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. Поховають Героя днями на рідній землі у смт Ратне", - йдеться у дописі.
"Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Волинь сумує разом із вами", - пише Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
З життя пішов волинський атовець
Сьогодні, 17:20
Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками
Сьогодні, 17:14