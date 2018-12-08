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З життя пішов волинський атовець

З життя пішов волинський атовець
У Харкові в госпіталі помер військовослужбовець з Волині Микола Харкевич.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

"На жаль, Волинь знову зазнала втрати. Сьогодні у Харківському госпіталі через ускладнення після грипу помер житель смт Ратне, військовослужбовець 24 бригади Микола Валерійович Харкевич. Військовий був учасником антитерористичної операції та продовжив службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. Поховають Героя днями на рідній землі у смт Ратне", - йдеться у дописі.

"Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Волинь сумує разом із вами", - пише Савченко.

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Теги: АТО, смерть
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