З життя пішов волинський атовець

У Харкові в госпіталі помер військовослужбовець з ВолиніПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА"На жаль, Волинь знову зазнала втрати. Сьогодні у Харківському госпіталі через ускладнення після грипу помер житель смт Ратне, військовослужбовець 24 бригади Микола Валерійович Харкевич. Військовий був учасником антитерористичної операції та продовжив службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. Поховають Героя днями на рідній землі у смт Ратне", - йдеться у дописі."Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Волинь сумує разом із вами", - пише Савченко.