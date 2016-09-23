На Волині зловили нелегальних дроворубів

У Ківерцівському районі лісівники затримали осіб, які хотіли заробити на дубах.Під час обходу незаконну порубку дубів у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили майстер лісута лісничий цього лісництва. Повідомили про факт групу оперативного реагування лісгоспу, - повідомили у прес-службі волинських лісівників."В результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони було встановлено, що викрадена лісопродукція знаходиться на одному з приватних обійсть села Четверня Маневицького району", - йдеться у повідомленні.На місце викликали поліцію.Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення самовільної рубки і перевезення деревини. Доказом послуговувало й те, що зрізи деревини точно співпали.Нині тривають слідчі дії.Варто зазначити, що такими діями лісовому господарству було нанесено збитки майже на 40 тис. грн.