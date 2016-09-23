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На Волині зловили нелегальних дроворубів

На Волині зловили нелегальних дроворубів
У Ківерцівському районі лісівники затримали осіб, які хотіли заробити на дубах.

Під час обходу незаконну порубку дубів у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили майстер лісу Олег Шимчук та лісничий цього лісництва Леонід Чубай. Повідомили про факт групу оперативного реагування лісгоспу, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

"В результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони було встановлено, що викрадена лісопродукція знаходиться на одному з приватних обійсть села Четверня Маневицького району", - йдеться у повідомленні.

На місце викликали поліцію.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення самовільної рубки і перевезення деревини. Доказом послуговувало й те, що зрізи деревини точно співпали.

Нині тривають слідчі дії.

Варто зазначити, що такими діями лісовому господарству було нанесено збитки майже на 40 тис. грн.

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Теги: деревина, порушення
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