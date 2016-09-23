На Волині зловили нелегальних дроворубів
Сьогодні, 18:00
У Ківерцівському районі лісівники затримали осіб, які хотіли заробити на дубах.
Під час обходу незаконну порубку дубів у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили майстер лісу Олег Шимчук та лісничий цього лісництва Леонід Чубай. Повідомили про факт групу оперативного реагування лісгоспу, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
"В результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони було встановлено, що викрадена лісопродукція знаходиться на одному з приватних обійсть села Четверня Маневицького району", - йдеться у повідомленні.
На місце викликали поліцію.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення самовільної рубки і перевезення деревини. Доказом послуговувало й те, що зрізи деревини точно співпали.
Нині тривають слідчі дії.
Варто зазначити, що такими діями лісовому господарству було нанесено збитки майже на 40 тис. грн.
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Під час обходу незаконну порубку дубів у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили майстер лісу Олег Шимчук та лісничий цього лісництва Леонід Чубай. Повідомили про факт групу оперативного реагування лісгоспу, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
"В результаті злагоджених оперативних дій лісової охорони було встановлено, що викрадена лісопродукція знаходиться на одному з приватних обійсть села Четверня Маневицького району", - йдеться у повідомленні.
На місце викликали поліцію.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення самовільної рубки і перевезення деревини. Доказом послуговувало й те, що зрізи деревини точно співпали.
Нині тривають слідчі дії.
Варто зазначити, що такими діями лісовому господарству було нанесено збитки майже на 40 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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