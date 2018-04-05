У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних





Уже за кілька днів 11 поліцейських заступлять на службу у Луцьку та Ковелі. Повідомляє



25-річний Євген закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю маркетинг, але з дитинства мріяв бути правоохоронцем. Сьогодні його мрія здійснилась, хлопець надзвичайно задоволений навчанням та професійними викладачами.



40-річна Аліна живе у Ковелі, вирішила служити задля безпеки співгромадян, признається, що дуже рада, що збільшили віковий поріг для служби в патрульній поліції. Її рішення служити та захищати радо підтримали і чоловік, і троє синів.



32-річна Наталія за результатами 4-місячного навчання визнана однією з кращих випускниць, за високі досягнення та успіхи жінка отримала відзнаки від керівництва Академії патрульної поліції. До того ж, вона була командиром групи.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 1 березня, патрульні, які нещодавно вступили до лав поліції, присягнули на вірність українському народові в Департаменті патрульної поліції.Уже за кілька днів 11 поліцейських заступлять на службу у Луцьку та Ковелі. Повідомляє КовельPost 25-річнийзакінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю маркетинг, але з дитинства мріяв бути правоохоронцем. Сьогодні його мрія здійснилась, хлопець надзвичайно задоволений навчанням та професійними викладачами.40-річнаживе у Ковелі, вирішила служити задля безпеки співгромадян, признається, що дуже рада, що збільшили віковий поріг для служби в патрульній поліції. Її рішення служити та захищати радо підтримали і чоловік, і троє синів.32-річназа результатами 4-місячного навчання визнана однією з кращих випускниць, за високі досягнення та успіхи жінка отримала відзнаки від керівництва Академії патрульної поліції. До того ж, вона була командиром групи.

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