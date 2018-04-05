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У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних
В п'ятницю, 1 березня, патрульні, які нещодавно вступили до лав поліції, присягнули на вірність українському народові в Департаменті патрульної поліції.

Уже за кілька днів 11 поліцейських заступлять на службу у Луцьку та Ковелі. Повідомляє КовельPost.

25-річний Євген закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю маркетинг, але з дитинства мріяв бути правоохоронцем. Сьогодні його мрія здійснилась, хлопець надзвичайно задоволений навчанням та професійними викладачами.
У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

40-річна Аліна живе у Ковелі, вирішила служити задля безпеки співгромадян, признається, що дуже рада, що збільшили віковий поріг для служби в патрульній поліції. Її рішення служити та захищати радо підтримали і чоловік, і троє синів.
У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

32-річна Наталія за результатами 4-місячного навчання визнана однією з кращих випускниць, за високі досягнення та успіхи жінка отримала відзнаки від керівництва Академії патрульної поліції. До того ж, вона була командиром групи.
У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних

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Теги: патрульна поліція, присяга, Луцьк, Ковель
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