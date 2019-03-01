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Обговорення автокефалії ПЦУ не буде: Варфоломій відмовив проросійській церкві у соборі

Обговорення автокефалії ПЦУ не буде: Варфоломій відмовив проросійській церкві у соборі
Патріарх Константинопольський Варфоломій відмовився зібрати собор предстоятелів православних церков для обговорення автокефалії Православної церкви України.

Як повідомляє сайт РПЦ, так Варфоломій відповів на відповідне звернення предстоятеля Антіохійської православної церкви, що не визнає автокефалії ПЦУ, пише Українська правда.

У відповідному листі Вселенський патріарх пише, що в Константинополі "читали уважно" лист Антиохійського патріарха від 31 грудня 2018 року.

"У відповідь ми вас інформуємо, що після того, коли чотири православних церкви, з церковної і богословської точки зору без причини, відмовилися бути присутніми у справі Вселенського священного собору, чому немає виправдань, і ваша давня церква була однією з них, Вселенський патріархат має серйозну підставу утриматися від таких зборів на загальноправославному рівні, які будуть марними, оскільки призведуть до згоди тільки в тому, що учасники будуть незгодні один з одним", - зазначив Варфоломій.

Він також додав, що всі інші новостворені автокефальні церкви були затверджені також без загального обговорення автокефальними церквами.

"Велика свята церква Христова, дивлячись у любові й самопожертві, без свого інтересу або тиску, з однією метою єдності українського народу і припинення поділу і розколу в зібранні мільйонів віруючих, до обіймів канонічною церквою після того, коли вони були поза нею несправедливо, слідуючи церковній традиції і канонам, нагородила автокефалією церкву України тим же способом, як отримали внутрішню адміністрацію всі інші новостворені автокефальні церкви, які затверджені тим же методом без православного собору або загального обговорення з братніми автокефальними церквами, визнані в їхньому становищі усіма церквами, і імена їхніх нових предстоятелів додані в диптих", - йдеться у листі.

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Теги: ПЦУ, Варфоломій
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