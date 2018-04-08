Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО

Антон Бугайчук поділився світлинами перших весняних днів у місті.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



За словами Антона Бугайчука, фотополювання він влаштував на вулиці Дубнівській у Луцьку.



"Сонце, весна, котики. Ну ви зрозуміли", - підписав знімки він.



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