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Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО

Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Лучанин Антон Бугайчук поділився світлинами перших весняних днів у місті.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Антона Бугайчука, фотополювання він влаштував на вулиці Дубнівській у Луцьку.

"Сонце, весна, котики. Ну ви зрозуміли", - підписав знімки він.
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО

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Теги: весна, Луцьк, котики
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