Волинянка здобула золоту медаль на турнірі з вільної боротьби в Болгарії
Сьогодні, 13:02
Ковельчанка Юлія Ткач завоювала золоту медаль в Болгарії на рейтинговому турнірі з вільної боротьби серед чоловіків та жінок.
Очікувано, що чемпіонка світу та Європи Юлія Ткач від початку була у фаворитах турніру, - повідомляє KovelPost.
Свою першу сутичку з польською борчинею Катариною Мадровською Юлія виграла по балах 10:0. Впевнено перемогла у другій китайську спортсменку На Лу.
Не віддала жодного балу давній знайомій Йоханні Маттсон зі Швеції. Сутичка за вихід до фіналу була непростою, адже суперницею Юлі була також дуже досвідчена та титулована спортсменка – двічі чемпіонка Азії та багаторазова призерка всіх можливих азіатських чемпіонатів Aisuluu TYNYBEKOVA.
Фінал в категорії 62 кг став одним з найяскравіших на турнірі. Адже проти однієї чемпіонки світу та Європи вийшла інша. Болгарська борчиня Ясен Тайбе діюча чемпіонка світу та Європи. Проте з перевагою в один бал перемогу здобула Юлія Ткач.
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Очікувано, що чемпіонка світу та Європи Юлія Ткач від початку була у фаворитах турніру, - повідомляє KovelPost.
Свою першу сутичку з польською борчинею Катариною Мадровською Юлія виграла по балах 10:0. Впевнено перемогла у другій китайську спортсменку На Лу.
Не віддала жодного балу давній знайомій Йоханні Маттсон зі Швеції. Сутичка за вихід до фіналу була непростою, адже суперницею Юлі була також дуже досвідчена та титулована спортсменка – двічі чемпіонка Азії та багаторазова призерка всіх можливих азіатських чемпіонатів Aisuluu TYNYBEKOVA.
Фінал в категорії 62 кг став одним з найяскравіших на турнірі. Адже проти однієї чемпіонки світу та Європи вийшла інша. Болгарська борчиня Ясен Тайбе діюча чемпіонка світу та Європи. Проте з перевагою в один бал перемогу здобула Юлія Ткач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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