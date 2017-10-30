За місяць українці вивели за кордон 3 мільйони євро





Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергій Пономаренко на Валютному форумі в Києві, передає



За його словами, з початку дії нових правил на валютному ринку українці провели 246 операцій по переказам.



Нагадуємо, 7 лютого в Україні набув чинності закон “Про валюту та валютні операції”.



Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.



Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

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