Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО





Так, сьогодні, 4 березня, під час оперативної наради у міськвиконкомі міський голова Олег Кіндер дав доручення начальнику відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрію Дідковському спільно з рятувальниками провести нараду за участю керівників садівничів масивів з метою роз'яснювальної роботи та недопущення випадків випалювання сухої рослинності на дачних та присадибних ділянках. Повідомляє



Крім того, міський голова звернув увагу й на те, що зазвичай у весняний період горить трава й поблизу залізничного полотна та автомобільних доріг, що спричиняє неабияку шкоду довкілюлю та несе загрозу людям та майну. Тож варто співпрацювати й з керівниками відповідних слубж залізниці та автодоріг, аби недопустити пожеж.



Минулого тижня у Ковелі сталося шість пожеж. Три з них - на садівничих масивах: "Дружба" та "Калина". Через необережне поводження з вогнем знищені дачні будиночки та господарські споруди, а також 1 га сухої трави.



1 березня на вулиці Театральній горів металевий кіоск критий шифером. Рятувальники встановили причину - підпал.



3 березня о 19.30 рятувальні підрозділи виїжджали за викликом на вулицю 40 років Перемоги, де необережне поводження з вогнем невстановлених осіб спричинило загорання сухої трави на площі 0,5 га.



Відео пожежі очевидці розмістили на youtube-каналі.





До слова, на Ківерцівщині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині дедалі частіше фіксують випадки підпалу сухої трави. Проте в деяких випадках вогонь перекидається і на будівлі.Так, сьогодні, 4 березня, під час оперативної наради у міськвиконкомі міський головадав доручення начальнику відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпекиспільно з рятувальниками провести нараду за участю керівників садівничів масивів з метою роз'яснювальної роботи та недопущення випадків випалювання сухої рослинності на дачних та присадибних ділянках. Повідомляє КовельPost Крім того, міський голова звернув увагу й на те, що зазвичай у весняний період горить трава й поблизу залізничного полотна та автомобільних доріг, що спричиняє неабияку шкоду довкілюлю та несе загрозу людям та майну. Тож варто співпрацювати й з керівниками відповідних слубж залізниці та автодоріг, аби недопустити пожеж.Минулого тижня у Ковелі сталося шість пожеж. Три з них - на садівничих масивах: "Дружба" та "Калина". Через необережне поводження з вогнем знищені дачні будиночки та господарські споруди, а також 1 га сухої трави.1 березня на вулиці Театральній горів металевий кіоск критий шифером. Рятувальники встановили причину - підпал.3 березня о 19.30 рятувальні підрозділи виїжджали за викликом на вулицю 40 років Перемоги, де необережне поводження з вогнем невстановлених осіб спричинило загорання сухої трави на площі 0,5 га.Відео пожежі очевидці розмістили на youtube-каналі.До слова, на Ківерцівщині внаслідок підпалу сухостою згорів молодий ліс . А в Луцьку зайнявся пустир

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