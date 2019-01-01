вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО

Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО
На Волині дедалі частіше фіксують випадки підпалу сухої трави. Проте в деяких випадках вогонь перекидається і на будівлі.

Так, сьогодні, 4 березня, під час оперативної наради у міськвиконкомі міський голова Олег Кіндер дав доручення начальнику відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрію Дідковському спільно з рятувальниками провести нараду за участю керівників садівничів масивів з метою роз'яснювальної роботи та недопущення випадків випалювання сухої рослинності на дачних та присадибних ділянках. Повідомляє КовельPost.

Крім того, міський голова звернув увагу й на те, що зазвичай у весняний період горить трава й поблизу залізничного полотна та автомобільних доріг, що спричиняє неабияку шкоду довкілюлю та несе загрозу людям та майну. Тож варто співпрацювати й з керівниками відповідних слубж залізниці та автодоріг, аби недопустити пожеж.

Минулого тижня у Ковелі сталося шість пожеж. Три з них - на садівничих масивах: "Дружба" та "Калина". Через необережне поводження з вогнем знищені дачні будиночки та господарські споруди, а також 1 га сухої трави.

1 березня на вулиці Театральній горів металевий кіоск критий шифером. Рятувальники встановили причину - підпал.

3 березня о 19.30 рятувальні підрозділи виїжджали за викликом на вулицю 40 років Перемоги, де необережне поводження з вогнем невстановлених осіб спричинило загорання сухої трави на площі 0,5 га.

Відео пожежі очевидці розмістили на youtube-каналі.


До слова, на Ківерцівщині внаслідок підпалу сухостою згорів молодий ліс. А в Луцьку зайнявся пустир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, суха трава, сухостій, підпал, будиночки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО
Сьогодні, 22:52
Помер актор серіалу «Beverly Hills»
Сьогодні, 22:26
Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Схожі новини
На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку
02 березень, 12:35
На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави
18 лютий, 19:23
На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО
07 лютий, 11:32
Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі
05 лютий, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дедалі більше волинян хочуть працювати в «патрульці». ФОТО
Сьогодні, 22:52
 0
Помер актор серіалу «Beverly Hills»
Сьогодні, 22:26
 0
Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
 0
Волинські медики отримали нове лабораторне обладнання. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО
Сьогодні, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8