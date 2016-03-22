Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Батько на Харківщині у селищі Шевченкове вбив власного 7-річного сина.
Чоловік вдарив школяра, коли той бавився, та так, що той відлетів у бік і вдарився головою об залізне ліжко, - йдеться в сюжеті Фактів ICTV.
Тиждень безпомічна дитина мучилася від болю і ніхто – ні батько, ні мати, не викликали швидку. Насильство у цій родині не вперше. Чоловік кілька років тому довів до каліцтва ще одну дитину. Через побої 4-річна донька, хвора на ДЦП, потрапила до реанімації.
Голову родини одразу арештували, він в усьому зізнався, кажуть у поліції. За вбивство дитини йому загрожує довічне ув`язнення.
А от недбалості в діях соціальних працівників правоохоронці не бачать. Не вирішили й чи позбавляти батьківських прав матір за те, що бачила, як мучиться її дитина, і не подумала звернутися до лікарів.
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Чоловік вдарив школяра, коли той бавився, та так, що той відлетів у бік і вдарився головою об залізне ліжко, - йдеться в сюжеті Фактів ICTV.
Тиждень безпомічна дитина мучилася від болю і ніхто – ні батько, ні мати, не викликали швидку. Насильство у цій родині не вперше. Чоловік кілька років тому довів до каліцтва ще одну дитину. Через побої 4-річна донька, хвора на ДЦП, потрапила до реанімації.
Голову родини одразу арештували, він в усьому зізнався, кажуть у поліції. За вбивство дитини йому загрожує довічне ув`язнення.
А от недбалості в діях соціальних працівників правоохоронці не бачать. Не вирішили й чи позбавляти батьківських прав матір за те, що бачила, як мучиться її дитина, і не подумала звернутися до лікарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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