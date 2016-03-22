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Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО

Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО
Батько на Харківщині у селищі Шевченкове вбив власного 7-річного сина.

Чоловік вдарив школяра, коли той бавився, та так, що той відлетів у бік і вдарився головою об залізне ліжко, - йдеться в сюжеті Фактів ICTV.

Тиждень безпомічна дитина мучилася від болю і ніхто – ні батько, ні мати, не викликали швидку. Насильство у цій родині не вперше. Чоловік кілька років тому довів до каліцтва ще одну дитину. Через побої 4-річна донька, хвора на ДЦП, потрапила до реанімації.

Голову родини одразу арештували, він в усьому зізнався, кажуть у поліції. За вбивство дитини йому загрожує довічне ув`язнення.

А от недбалості в діях соціальних працівників правоохоронці не бачать. Не вирішили й чи позбавляти батьківських прав матір за те, що бачила, як мучиться її дитина, і не подумала звернутися до лікарів.

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Теги: син, донька, побиття, батько, поліція, вбивство, Харків
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