Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО





Чоловік вдарив школяра, коли той бавився, та так, що той відлетів у бік і вдарився головою об залізне ліжко, - йдеться в сюжеті



Тиждень безпомічна дитина мучилася від болю і ніхто – ні батько, ні мати, не викликали швидку. Насильство у цій родині не вперше. Чоловік кілька років тому довів до каліцтва ще одну дитину. Через побої 4-річна донька, хвора на ДЦП, потрапила до реанімації.



Голову родини одразу арештували, він в усьому зізнався, кажуть у поліції. За вбивство дитини йому загрожує довічне ув`язнення.



А от недбалості в діях соціальних працівників правоохоронці не бачать. Не вирішили й чи позбавляти батьківських прав матір за те, що бачила, як мучиться її дитина, і не подумала звернутися до лікарів.



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