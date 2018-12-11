На Хмельниччині від кору померло немовля





Про це інформує прес-служба МОЗ України.



"На Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже десятеро людей, серед яких три дитини. З початку спалаху кір забрав уже 31 життя", - йдеться у повілмлені.



Так, протягом 9-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 людини.

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