На Хмельниччині від кору померло немовля
Сьогодні, 11:39
На Хмельниччині минулого тижня від кору померла маленька дитина.
Про це інформує прес-служба МОЗ України.
"На Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже десятеро людей, серед яких три дитини. З початку спалаху кір забрав уже 31 життя", - йдеться у повілмлені.
Так, протягом 9-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 людини.
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Про це інформує прес-служба МОЗ України.
"На Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже десятеро людей, серед яких три дитини. З початку спалаху кір забрав уже 31 життя", - йдеться у повілмлені.
Так, протягом 9-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 людини.
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