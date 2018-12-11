вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Хмельниччині від кору померло немовля

На Хмельниччині від кору померло немовля
На Хмельниччині минулого тижня від кору померла маленька дитина.

Про це інформує прес-служба МОЗ України.

"На Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже десятеро людей, серед яких три дитини. З початку спалаху кір забрав уже 31 життя", - йдеться у повілмлені.

Так, протягом 9-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, хвороба, смерть, немовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:10
При Волинській ОДА створять молодіжну раду
Сьогодні, 11:57
На Хмельниччині від кору померло немовля
Сьогодні, 11:39
Як на свята працюватимуть волинські сервісні центри МВС
Сьогодні, 11:31
У Ковелі безхатько вкрав з автівки сумочку і торбу з їжею
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
У Києві від ускладнень кору померла жінка У Києві від ускладнень кору померла жінка
18 лютий, 11:42
18-річний студент помер від кору 18-річний студент помер від кору
10 лютий, 11:49
В Одесі від кору померла маленька дитина В Одесі від кору померла маленька дитина
11 грудень, 2018, 16:04
В Україні через кір померла новонароджена дитина В Україні через кір померла новонароджена дитина
27 лютий, 2018, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
 0
Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:10
 0
При Волинській ОДА створять молодіжну раду
Сьогодні, 11:57
 0
На Хмельниччині від кору померло немовля
Сьогодні, 11:39
 0
Як на свята працюватимуть волинські сервісні центри МВС
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8