На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі волинські лісівники.



І разом із працівниками лісового господарства зібрали і вивезли не одну підводу побутового сміття. Усі – і юннати, і лісівники – залишилися задоволені зробленим.



Таким чином юні лісівники «Greenwood» підтримали загальнообласну акцію «Чистий ліс», та закликали своїх ровесників і дорослих не ділити сміття на своє і чуже, а прибрати довкола своєї домівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Ратнівської школи-гімназії №1 звернулися до своїх шефів – ДП «Ратнеагроліс» з ініціативою «Європеїзувати ліс!».Про це повідомили у прес-службі волинські лісівники.І разом із працівниками лісового господарства зібрали і вивезли не одну підводу побутового сміття. Усі – і юннати, і лісівники – залишилися задоволені зробленим.Таким чином юні лісівники «Greenwood» підтримали загальнообласну акцію «Чистий ліс», та закликали своїх ровесників і дорослих не ділити сміття на своє і чуже, а прибрати довкола своєї домівки.

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