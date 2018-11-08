На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:33
Учні Ратнівської школи-гімназії №1 звернулися до своїх шефів – ДП «Ратнеагроліс» з ініціативою «Європеїзувати ліс!».
Про це повідомили у прес-службі волинські лісівники.
І разом із працівниками лісового господарства зібрали і вивезли не одну підводу побутового сміття. Усі – і юннати, і лісівники – залишилися задоволені зробленим.
Таким чином юні лісівники «Greenwood» підтримали загальнообласну акцію «Чистий ліс», та закликали своїх ровесників і дорослих не ділити сміття на своє і чуже, а прибрати довкола своєї домівки.
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Про це повідомили у прес-службі волинські лісівники.
І разом із працівниками лісового господарства зібрали і вивезли не одну підводу побутового сміття. Усі – і юннати, і лісівники – залишилися задоволені зробленим.
Таким чином юні лісівники «Greenwood» підтримали загальнообласну акцію «Чистий ліс», та закликали своїх ровесників і дорослих не ділити сміття на своє і чуже, а прибрати довкола своєї домівки.
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