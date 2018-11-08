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На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО

На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
Учні Ратнівської школи-гімназії №1 звернулися до своїх шефів – ДП «Ратнеагроліс» з ініціативою «Європеїзувати ліс!».

Про це повідомили у прес-службі волинські лісівники.

І разом із працівниками лісового господарства зібрали і вивезли не одну підводу побутового сміття. Усі – і юннати, і лісівники – залишилися задоволені зробленим.

Таким чином юні лісівники «Greenwood» підтримали загальнообласну акцію «Чистий ліс», та закликали своїх ровесників і дорослих не ділити сміття на своє і чуже, а прибрати довкола своєї домівки.

На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО

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Теги: діти, ліс, сміття
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