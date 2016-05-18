«Волиньгаз» перевірятимуть через зайві кубометри у платіжках





Про це повідомила голова Національної комісії Оксана Кривенко на сторінці у



Широкомасштабна перевірка триватиме п’ять днів. За цей час проведуть аналіз фактичного споживання газу українцями та виставлять рахунки. Щодо порушників Нацкомісія застосовуватиме санкції.



Національна комісія отримала дані про порушення у 20 операторів газорозподільних систем, які здійснили донарахування. Це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запоріжська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області.



У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.



Результати перевірок будуть оприлюднені офіційно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчим часом Нацкомісія з питань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочне перевірку облгазів на предмет донарахування обсягів газу в платіжках.Про це повідомила голова Національної комісіїна сторінці у facebook Широкомасштабна перевірка триватиме п’ять днів. За цей час проведуть аналіз фактичного споживання газу українцями та виставлять рахунки. Щодо порушників Нацкомісія застосовуватиме санкції.Національна комісія отримала дані про порушення у 20 операторів газорозподільних систем, які здійснили донарахування. Це Вінницька,, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запоріжська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області.У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.Результати перевірок будуть оприлюднені офіційно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію