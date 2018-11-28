На Волині патрульні за кілька хвилин розкрили крадіжку





Заявниця повідомляла, що з території підприємства, по вулиці Гулака-Артемовського, невідомі особи крадуть металобрухт, - йдеться на сторінці поліції у



Швидке сповіщення поліції, наявність вільного екіпажу поруч та професійні дії поліції спричинили до того, що підозрюваних оперативно затримали.



Двоє чоловіків, 23 і 25 років, несли мішок з брухтом чорного металу, який, як з’ясували, таємно викрали на підприємстві кілька хвилин тому.



Осіб затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як тільки патрульні отримали виклик про крадіжку 5 березня, у місті Ковелі, то прибули на місце події за 3 хвилини.Заявниця повідомляла, що з території підприємства, по вулиці Гулака-Артемовського, невідомі особи крадуть металобрухт, - йдеться на сторінці поліції у facebook Швидке сповіщення поліції, наявність вільного екіпажу поруч та професійні дії поліції спричинили до того, що підозрюваних оперативно затримали.Двоє чоловіків, 23 і 25 років, несли мішок з брухтом чорного металу, який, як з’ясували, таємно викрали на підприємстві кілька хвилин тому.Осіб затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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