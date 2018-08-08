У Дніпрі жінка загинула під час миття вікон





Про це напередодні повідомив



Інцидент стався 5 березня на бульварі Слави, 2д, біля Мандриківського ринку. Як розповіли патрульні, жінка була співробітником клінінгової компанії. Її і ще п'ятьох працівників найняли для прибирання в квартирі на сьомому поверсі.



"Жінка мила вікно, стоячи на сходах, і в якийсь момент не втрималася і впала. На місце викликали швидку, але медикам нічого не залишалося, як констатувати смерть", - йдеться в повідомленні.



На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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