У селі на Волині освятили московську церкву. ФОТО
Сьогодні, 11:21
У селі Діброва Ківерцівського району освятили храм на честь преподобного Серафима Саровського.
Урочистості очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).
Владиці співслужили секретар Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук, благочинний Ківерцівської округи протоієрей Олександр Кондратюк, настоятель храму священик Віктор Обдар та інші запрошені священнослужителі. З духовенством радість урочистостей розділили віряни, які прибули цього дня на свято.
"Наприкінці урочистостей владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями “Волинської ікони Божої Матері” та благословенними грамотами. Архіпастир подякував трудівникам, відзначивши їхній особливий внесок у справу будівництва Дому Божого. У свою чергу отець Віктор Обдар подякував владиці за візит та радість спільної молитви в новоосвяченому храмі", - йдеться у повідомленні.
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Урочистості очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).
Владиці співслужили секретар Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук, благочинний Ківерцівської округи протоієрей Олександр Кондратюк, настоятель храму священик Віктор Обдар та інші запрошені священнослужителі. З духовенством радість урочистостей розділили віряни, які прибули цього дня на свято.
"Наприкінці урочистостей владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями “Волинської ікони Божої Матері” та благословенними грамотами. Архіпастир подякував трудівникам, відзначивши їхній особливий внесок у справу будівництва Дому Божого. У свою чергу отець Віктор Обдар подякував владиці за візит та радість спільної молитви в новоосвяченому храмі", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Слів нема.
що не так, людочко? в зобу диханьє спьорло?)
Тепер громаді треба зібратись і перейти до ПЦУ.
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