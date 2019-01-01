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У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*

У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
10 та 17 березня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться національний турнір блейдерів, організований спільно з магазином розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3 поверсі комплексу. В турніри візьмуть участь не лише професіонали блейдери з Луцька, а й учасники з інших міст.

Окрім змагань, програма турніру передбачає розваги та приємні подарунки усім учасникам.
Програма турніру:
• Попередня реєстрація учасників на турнір Блейдерів: 13:00 - 13:50
• Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00
• Аквагрим
• Баланс борд
• Бульбашкове шоу
• Robot zone

Усі охочі взяти участь в турнірі, можуть зареєструватись в магазині«BeSmart», що знаходиться на 3 поверсі комплексу, та ознайомитись з офіційними правилами.

Чекаємо на учасників та вболівальників 10 березня з 13:00. Конкурси, знижки, подарунки, веселі ігри та святковий настрій гарантуємо!

У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*

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Теги: Порт сіті
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