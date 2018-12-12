Написані атовцями ікони освятили волинські капелани. ФОТО

Волинські військові священики відвідали бійців, які знаходяться у республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, де знаходиться центр, головний військовий капелан єпархії протоієрейразом із протоієреямитаосвятили образи, які були написані бійцями та їхніми матерями під час реабілітації.Також душпастирі відправили молебень за здоров’я воїнів, їхніх сімей та медичного персоналу, який ними опікується. Капелани відслужили заупокійну літію за полеглими побратимами."Як розповів о. Михайло, бійцям привезли два інвалідних візка, які передав настоятель луцької парафії Преподобного Іова Почаївського священик Олександр Вронський та солодощі", - йдеться у повідомленні.