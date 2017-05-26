У Луцьк їде Анатолій Гриценко*
Сьогодні, 13:51
Найрейтинговіший кандидат від демократичної опозиції Анатолій Гриценко зустрінеться з виборцями у Луцьку у понеділок, 11 березня.
Зустріч відбудеться у розважальному центрі «Промінь», що на проспекті Грушевського, 2, о 18:30.
Команда однодумців Гриценка закликає прийти на захід, аби відверто поспілкуватися з кандидатом у президенти, який упевнено перемагає всіх інших за результатами останніх соцопитувань, кандидатом, який не пов'язаний з олігархами та корупцією і який робить ставку на людей, а не гроші, медіа чи олігархів.
Обіцяють, що Анатолій Гриценко чесно і відкрито відповість на всі запитання волинян, тож закликають не пропустити зустріч з майбутнім Президентом України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зустріч відбудеться у розважальному центрі «Промінь», що на проспекті Грушевського, 2, о 18:30.
Команда однодумців Гриценка закликає прийти на захід, аби відверто поспілкуватися з кандидатом у президенти, який упевнено перемагає всіх інших за результатами останніх соцопитувань, кандидатом, який не пов'язаний з олігархами та корупцією і який робить ставку на людей, а не гроші, медіа чи олігархів.
Обіцяють, що Анатолій Гриценко чесно і відкрито відповість на всі запитання волинян, тож закликають не пропустити зустріч з майбутнім Президентом України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:10
У Луцьк їде Анатолій Гриценко*
Сьогодні, 13:51