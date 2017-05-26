У Луцьк їде Анатолій Гриценко*

Найрейтинговіший кандидат від демократичної опозиціїзустрінеться з виборцями у Луцьку у понеділок, 11 березня.Зустріч відбудеться у розважальному центрі «Промінь», що на проспекті Грушевського, 2, о 18:30.Команда однодумців Гриценка закликає прийти на захід, аби відверто поспілкуватися з кандидатом у президенти, який упевнено перемагає всіх інших за результатами останніх соцопитувань, кандидатом, який не пов'язаний з олігархами та корупцією і який робить ставку на людей, а не гроші, медіа чи олігархів.Обіцяють, що Анатолій Гриценко чесно і відкрито відповість на всі запитання волинян, тож закликають не пропустити зустріч з майбутнім Президентом України!