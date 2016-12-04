Про відоме на Волині ток-шоу «Протилежний Погляд» зняли фільм. ВІДЕО





Відео оприлюднили у середу, 6 березня, - повідомляє



Творці програми відверто розповіли про те, як усе починалося, чому перші випуски знімали в нічому клубі, хто був першими гостями. Також поділися різними курйозами, непередбачуваними ситуаціями, з яких доводилося шукати вихід.



"До мене звернулася Галя Падалко з ідеєю зробити ток-шоу. В неї була конкретна думка, я подивився, проаналізував, проконсультувався і зрозумів, якою має бути програма", – зазначив режисер Сергій Шараєвський.



"Конкретно, як робити політичні ток-шоу, ми не мали уявлення. У нас були лише бажання і трохи ресурсів. Це все, що ми мали на той час. Але вийшло. І те, що вийшло, ми маємо вже чотири роки", – розповіла ведуча Галина Падалко.



Згодом програма почала виходити наживо. До команди долучилися нові люди, запровадили новий формат – інтерв'ю.



Редактор ток-шоу Олександра Куртєєва і продюсер та ведучий Тарас Шкітер також розповіли, чому пішли з суспільного мовника на "12 канал".



"Реформа суспільного мовника, яка відбулася, мені здається недолугою. Довіра волинян зменшилася до цього телеканалу", – зазначив Тарас Шкітер. – "Ми до останнього хотіли вірити, що залишимося там".



Олександра Куртєєва розповіла, що умовою співпраці із Суспільним було проходження пітчинг-захисту проектів.



"Співпраця ускладнювалася тим, що Суспільне постійно втручалося в нашу редакційну політику. Тобто наша команда готує сценарій, ми його для себе бачимо, ми розуміємо специфіку нашого регіону, ми бачимо кінцевий результат. Але вони вносили свої корективи. І коли ти бачиш вичитаний сценарій, то розумієш, що він сухий, нікому нецікавий", – пояснила редакторка.



До того ж Тарас Шкітер розповів про те, як керівництво телеканалу не дозволило записати інтерв'ю із Президентом України, який тоді приїжджав на Волинь.



Відтак "Протилежний Погляд" перейшов на "12 канал". Отож, тепер ток-шоу виходитиме на "12 каналі" щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про ток-шоу "Протилежний погляд" зняли фільм.Відео оприлюднили у середу, 6 березня, - повідомляє ІА "Конкурент" Творці програми відверто розповіли про те, як усе починалося, чому перші випуски знімали в нічому клубі, хто був першими гостями. Також поділися різними курйозами, непередбачуваними ситуаціями, з яких доводилося шукати вихід."До мене звернуласяз ідеєю зробити ток-шоу. В неї була конкретна думка, я подивився, проаналізував, проконсультувався і зрозумів, якою має бути програма", – зазначив режисер"Конкретно, як робити політичні ток-шоу, ми не мали уявлення. У нас були лише бажання і трохи ресурсів. Це все, що ми мали на той час. Але вийшло. І те, що вийшло, ми маємо вже чотири роки", – розповіла ведуча Галина Падалко.Згодом програма почала виходити наживо. До команди долучилися нові люди, запровадили новий формат – інтерв'ю.Редактор ток-шоуі продюсер та ведучийтакож розповіли, чому пішли з суспільного мовника на "12 канал"."Реформа суспільного мовника, яка відбулася, мені здається недолугою. Довіра волинян зменшилася до цього телеканалу", – зазначив Тарас Шкітер. – "Ми до останнього хотіли вірити, що залишимося там".Олександра Куртєєва розповіла, що умовою співпраці із Суспільним було проходження пітчинг-захисту проектів."Співпраця ускладнювалася тим, що Суспільне постійно втручалося в нашу редакційну політику. Тобто наша команда готує сценарій, ми його для себе бачимо, ми розуміємо специфіку нашого регіону, ми бачимо кінцевий результат. Але вони вносили свої корективи. І коли ти бачиш вичитаний сценарій, то розумієш, що він сухий, нікому нецікавий", – пояснила редакторка.До того ж Тарас Шкітер розповів про те, як керівництво телеканалу не дозволило записати інтерв'ю із Президентом України, який тоді приїжджав на Волинь.Відтак "Протилежний Погляд" перейшов на "12 канал". Отож, тепер ток-шоу виходитиме на "12 каналі" щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.

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