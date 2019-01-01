Розповіли про прем’єрні покази у кінотеатрі «PremierCity»*

У кінотеатрі PremierCity не лише покази прем’єрних кінострічок, а й неординарна зустріч з головним героєм мульфільму «Королівський Коргі».Швидше читайте описи та обирайте, що Вам найбільше до душі у кінотеатрі PremierCity, що на 3 поверсі ПортCity!Сьогодні, 7 березня, о 17 годині у кінотеатрі PremierCity відбудеться зустріч з виконавцем головної ролі – Королівським Коргі. На Вас чекає автограф-сесія!Улюблена порода собак у дуже багатих і впливових людей - це коргі. Маленькі собачки повністю занурені в життя своїх великих господарів. Рятуючись від політичних інтриг, улюбленець Британської Королеви змушений покинути Букінгемський палац. Тепер йому належить не тільки познайомитися з таємним життям вулиць Лондона, але і довести, що він справжній Королівський Коргі...Старий-мільйонер Микола Данилюк (американець українського походження) розуміє, що йому залишилося зовсім небагато. Він написав заповіт: один мільйон доларів піде його сину Ярославу (або просто Яро), якщо той одружується зі свідомою українкою. З цією місією хлопець вирішив дістатися в далеку країну, щоб виконати умову батька. Такі гроші не можуть пропасти! Найкраще місце для цього, звичайно ж, Карпати. Яро зупинив свій вибір на Ворохті. Ох, тут у молодого хлопця очі точно будуть розбігатися - всюди справжні українки, чистіше нікуди. Але серед них треба вибрати одну саму свідому. Можливо, під час цих пошуків у Яро щось перевернеться в голові і він змінить свою думку.Френк і Ненсі - сімейна пара, яка живе на широку ногу в великому будинку в британському стилі. Вони з гордістю відправляють єдину дочку в коледж. Але виявляється, багатство сім'ї не безмежне... Щоб оплатити освіту дочки і приховати від близьких фінансовий крах, Френк і Ненсі вночі в таємниці від сусідів влаштовують гаражний розпродаж, заливаючи все це алкоголем.Після зіткнення з ворогуючими інопланетними расами пілот військово-повітряних сил Керол Денверс знаходить суперсилу і стає невразливою. Героїня має впоратися зі своїми новими здібностями, щоб протистояти могутньому ворогові.Чекаємо на Вас у кінотеатрі PremierCity!