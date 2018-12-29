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Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО

Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
У Ковелі зі святом жінки і весни привітали дружин загиблих Героїв.

У переддень жіночого свята заступник міського голови Ігор Прокопів та директор міського центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді Інна Третяк привітали дружин загиблих Героїв АТО, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Ковельчанки, які зустрічали гостей вдома чи на роботі, були приємно подивовані увагою, розчулені теплими й щирими побажаннями. У відповідь вони випромінювали радість в очах, посмішки і вдячність.

Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО

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Теги: свято, весна, Ковель
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