Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО





У переддень жіночого свята заступник міського голови Ігор Прокопів та директор міського центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді Інна Третяк привітали дружин загиблих Героїв АТО, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Ковельчанки, які зустрічали гостей вдома чи на роботі, були приємно подивовані увагою, розчулені теплими й щирими побажаннями. У відповідь вони випромінювали радість в очах, посмішки і вдячність.





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