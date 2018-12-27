Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО





5 березня в Колківському ВПУ, що у Маневицькому районі, відбувся фестиваль млинців, де презентувались млинці різних країн світу в асортименті, - пише



Присутні дізнались багато цікавого про історію та походження цієї страви, а також мали змогу позмагатися у швидкості приготування та оригінальності подачі млинців.



Окрасою заходу стала виставка-продаж млинців з різними начинками, яку підготували майбутні кухарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масляна - це стародавнє слов'янське свято, іншими словами проводи зими.5 березня в Колківському ВПУ, що у Маневицькому районі, відбувся фестиваль млинців, де презентувались млинці різних країн світу в асортименті, - пише Волинь-нова Присутні дізнались багато цікавого про історію та походження цієї страви, а також мали змогу позмагатися у швидкості приготування та оригінальності подачі млинців.Окрасою заходу стала виставка-продаж млинців з різними начинками, яку підготували майбутні кухарі.

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