Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Масляна - це стародавнє слов'янське свято, іншими словами проводи зими.
5 березня в Колківському ВПУ, що у Маневицькому районі, відбувся фестиваль млинців, де презентувались млинці різних країн світу в асортименті, - пише Волинь-нова.
Присутні дізнались багато цікавого про історію та походження цієї страви, а також мали змогу позмагатися у швидкості приготування та оригінальності подачі млинців.
Окрасою заходу стала виставка-продаж млинців з різними начинками, яку підготували майбутні кухарі.
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5 березня в Колківському ВПУ, що у Маневицькому районі, відбувся фестиваль млинців, де презентувались млинці різних країн світу в асортименті, - пише Волинь-нова.
Присутні дізнались багато цікавого про історію та походження цієї страви, а також мали змогу позмагатися у швидкості приготування та оригінальності подачі млинців.
Окрасою заходу стала виставка-продаж млинців з різними начинками, яку підготували майбутні кухарі.
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