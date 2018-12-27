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Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО

Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО
Масляна - це стародавнє слов'янське свято, іншими словами проводи зими.

5 березня в Колківському ВПУ, що у Маневицькому районі, відбувся фестиваль млинців, де презентувались млинці різних країн світу в асортименті, - пише Волинь-нова.

Присутні дізнались багато цікавого про історію та походження цієї страви, а також мали змогу позмагатися у швидкості приготування та оригінальності подачі млинців.

Окрасою заходу стала виставка-продаж млинців з різними начинками, яку підготували майбутні кухарі.

Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО
Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО
Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО
Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО

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Теги: млинці, їжа, освіта, студенти
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