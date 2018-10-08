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У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault

У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault
Учора, 7 березня, на вулиці Гордіюк у Луцьку зіткнулися автомобілі зіткнулися Mazda і Renault.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що 24-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Mazda 5, не надав переваги у русі та зіткнувся із Renault Master, за кермом якого перебував 23-річний лучанин.
Водій легковика травмувався, його госпіталізували.

Дещо пізніше, близько 21:00 на проспекті Грушевського в обласному центрі під колеса вантажівки DAF потрапила 30-річна жителька Луцького району, а у Нововолинську на вулиці Львівській 41-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Scudo, збив 23-річну жительку Іваничівскього району.

Її госпіталізували у відділення реанімації Нововолинської міської лікарні, жителька Луцького району не госпіталізовувалась.

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Теги: Луцьк, аварія, Волинь, ДТП
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