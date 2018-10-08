У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault

Учора, 7 березня, на вулиці Гордіюк у Луцьку зіткнулися автомобілі зіткнулися Mazda і Renault.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що 24-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Mazda 5, не надав переваги у русі та зіткнувся із Renault Master, за кермом якого перебував 23-річний лучанин.Водій легковика травмувався, його госпіталізували.Дещо пізніше, близько 21:00 на проспекті Грушевського в обласному центрі під колеса вантажівки DAF потрапила 30-річна жителька Луцького району, а у Нововолинську на вулиці Львівській 41-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Scudo, збив 23-річну жительку Іваничівскього району.Її госпіталізували у відділення реанімації Нововолинської міської лікарні, жителька Луцького району не госпіталізовувалась.